Начальник штаба Сухопутных войск ВС РФ Лапин попал под санкции Японии

Александр Лапин попал в санкционный список Японии
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Александр Лапин был включен в список лиц, подпадающих под санкции со стороны Японии. Соответствующий документ опубликован на сайте японского министерства иностранных дел.
«Япония вводит санкции против Александра Лапина», — отмечается в документе. Также в список попали уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова и омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.
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