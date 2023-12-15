Начальник штаба Сухопутных войск ВС РФ Лапин попал под санкции Японии

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Открытие памятника маршалу Жукову у штаба ЦВО. Екатеринбург, трибуна, микрофон, военные, лапин александр
Александр Лапин попал в санкционный список Японии Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Александр Лапин был включен в список лиц, подпадающих под санкции со стороны Японии. Соответствующий документ опубликован на сайте японского министерства иностранных дел.

«Япония вводит санкции против Александра Лапина», — отмечается в документе. Также в список попали уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова и омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.

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Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС РФ Александр Лапин был включен в список лиц, подпадающих под санкции со стороны Японии. Соответствующий документ опубликован на сайте японского министерства иностранных дел. «Япония вводит санкции против Александра Лапина», — отмечается в документе. Также в список попали уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова и омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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