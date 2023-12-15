Япония ввела санкции против военного руководства России

Япония ввела санкции против начальника штаба сухопутных войск ВС РФ Лапина

15 декабря 2023 в 10:43 Размер текста - 17 +

Япония ввела санкции против российского военного руководства Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности МИД Японии опубликовал санкционный список, в который попало множество лиц из военного руководства России. Об этом в материале URA.RU. Руководители ВС РФ в санкционном списке Японии Сергей Рудской. Занимает должность начальника главного оперативного управления генерального штаба ВС РФ и является первым заместителем начальника генерального штаба. В 2017 году его звание повышено до генерал-полковника, а в 2020 году он был удостоен звания Героя Российской Федерации. Рудской также находится под санкциями со стороны всех стран Евросоюза.

Евгений Никифоров. С января 2023 года он является командующим войсками Западного военного округа и командующим группировкой сил войск «Запад» Объединенной группировки российских войск на Украине. 17 февраля 2023 года его звание повышено до генерал-полковника. С 14 мая 2018 года он находится под санкциями Украины, а с 23 июня 2023 года также подвергается санкциям со стороны стран Евросоюза.

Сергей Кузовлев. С 23 января 2023 года является командующим войсками Южного военного округа и командующим группировкой войск «Юг» Объединенной группировки российских войск на Украине. Он обладает званием генерал-полковника с 2021 года. Кузовлев также находится под санкциями со стороны стран Евросоюза.

Андрей Мордвичев. С 16 февраля 2023 года он является командующим войсками Центрального военного округа и командующим группировкой войск «Центр» Объединенной группировки российских войск на Украине. Звание генерал-полковника получено 7 сентября 2023 года. Мордвичев также попал под санкции со стороны стран Евросоюза и Швейцарии.

Александр Лапин. С января 2023 года начальник главного штаба сухопутных войск и первый заместитель главнокомандующего сухопутными войсками. Имеет звание генерал-полковника получено с 2019 года. Лапин награжден званием Героя Российской Федерации в 2022 году за свои действия в зоне проведения СВО, где он командовал группировкой российских войск «Центр». На апрель 2023 года он является заместителем командующего Объединенной группировкой войск. Лапин также подвергается санкциям со стороны стран Евросоюза и других государств.

Татьяна Шевцова. Занимает должность заместителя министра обороны Российской Федерации с 4 апреля 2010 года. Шевцова является действительным государственным советником России первого класса, заслуженным экономистом и кандидатом экономических наук. Находится под персональными международными санкциями со стороны всех стран Евросоюза и нескольких других государств.

Евгений Бурдинский. Занимает должность начальника главного организационно-мобилизационного управления и является заместителем начальника генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации с 2018 года. В 2019 году он получил звание генерал-полковника. Евросоюз ввел против него санкции в 2023 году.

Андрей Иванаев. Он был командующим 20-й гвардейской общевойсковой армией Западного военного округа с апреля 2018 года по декабрь 2022 года. Иванаев носит звание гвардии генерал-лейтенанта с 2019 года. Находится в санкционном списке стран Евросоюза.

Сергей Мучкаев. Занимал должность начальника штаба и заместителя командира зенитного ракетного полка Московского военного округа, начальника противовоздушной обороны мотострелковой бригады, заместителя начальника войск противовоздушной обороны войсковой общевойсковой армии Западного военного округа, а также командира зенитного ракетного полка и зенитной ракетной бригады Западного военного округа. Награжден орденом «За военные заслуги», медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью Суворова.

МИД Японии опубликовал санкционный список, в который попало множество лиц из военного руководства России. Об этом в материале URA.RU.