Куйвашев устроил выволочку в округе, которым заинтересовался Путин

15 декабря 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев мобилизовал власти в проблемном округе Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев устроил разбор с властями Рефтинского городского округа, на состояние медицины в котором пожаловались президенту РФ Владимиру Путину. Главе региона срочно пришлось созывать совещание с местными чиновниками, сообщил источник агентства URA.RU. «Куйвашев по видеоконференцсвязи переговорил с главой округа Натальей Мельчаковой (не ответила на звонок корреспондента), ее заместителями и с депутатским корпусом. Акцент в разговоре ставился на том, что накануне старта президентской кампании не нужно создавать конфликтных ситуаций на территории. И если люди пишут жалобы, даже находящиеся вне компетенции адресата, то все равно нужно оперативно их отрабатывать, писать понятные людям ответы по существу», — сказал источник в региональном правительстве. О проблемах с медициной в Рефтинском Путину 14 декабря сообщил экс-депутат местной думы Егор Перминов. Он заявил, что власти занимаются благоустройством, но забыли о том о больнице, где нет врачей и современного ремонта. Путин обещал разобраться. Куйвашев мгновенно отправил в учреждение профильного министра Андрея Карлова: тот провел совещание с главврачом Игорем Брагиным. Прибывшим на место журналистам они пообещали, что здание отремонтируют.

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев устроил разбор с властями Рефтинского городского округа, на состояние медицины в котором пожаловались президенту РФ Владимиру Путину. Главе региона срочно пришлось созывать совещание с местными чиновниками, сообщил источник агентства URA.RU. «Куйвашев по видеоконференцсвязи переговорил с главой округа Натальей Мельчаковой (не ответила на звонок корреспондента), ее заместителями и с депутатским корпусом. Акцент в разговоре ставился на том, что накануне старта президентской кампании не нужно создавать конфликтных ситуаций на территории. И если люди пишут жалобы, даже находящиеся вне компетенции адресата, то все равно нужно оперативно их отрабатывать, писать понятные людям ответы по существу», — сказал источник в региональном правительстве. О проблемах с медициной в Рефтинском Путину 14 декабря сообщил экс-депутат местной думы Егор Перминов. Он заявил, что власти занимаются благоустройством, но забыли о том о больнице, где нет врачей и современного ремонта. Путин обещал разобраться. Куйвашев мгновенно отправил в учреждение профильного министра Андрея Карлова: тот провел совещание с главврачом Игорем Брагиным. Прибывшим на место журналистам они пообещали, что здание отремонтируют.