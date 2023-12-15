Пожарный Бурсин, осужденный по делу о «Зимней вишне», вышел из колонии

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Бурсина выпустили, потому что он отбыл основное наказание Фото:
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Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове

Пожарный Андрей Бурсин, осужденный по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», вышел из колонии. Он отбыл основное наказание, сообщил адвокат Бурсина Александр Полковников.

«Его выпустили, вчера он домой приехал», — передает РИА Новости слова Полковникова. По его словам, Бурсина выпустили, потому что он отбыл основное наказание.

В ноябре 2021 года Андрей Бурсин был приговорен Заводским районным судом Кемерова к шести годам колонии. Он руководил тушением пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Как сообщает следствие, пожарный не организовал должную разведку. Из-за этого погибли люди.

Ранее Бурсину отказали в условно-досрочном освобождении, на которое его адвокат подал еще в августе 2023 года. Пожарный заявил, что устал ждать окончания наказания в одной из колоний Нижнего Тагила. До этого он отбывал срок в Кемерове.

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Пожарный Андрей Бурсин, осужденный по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», вышел из колонии. Он отбыл основное наказание, сообщил адвокат Бурсина Александр Полковников. «Его выпустили, вчера он домой приехал», — передает РИА Новости слова Полковникова. По его словам, Бурсина выпустили, потому что он отбыл основное наказание. В ноябре 2021 года Андрей Бурсин был приговорен Заводским районным судом Кемерова к шести годам колонии. Он руководил тушением пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Как сообщает следствие, пожарный не организовал должную разведку. Из-за этого погибли люди. Ранее Бурсину отказали в условно-досрочном освобождении, на которое его адвокат подал еще в августе 2023 года. Пожарный заявил, что устал ждать окончания наказания в одной из колоний Нижнего Тагила. До этого он отбывал срок в Кемерове.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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