Пожарный Бурсин, осужденный по делу о «Зимней вишне», вышел из колонии

Пожарный Андрей Бурсин, осужденный по делу о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», вышел из колонии. Он отбыл основное наказание, сообщил адвокат Бурсина Александр Полковников.
«Его выпустили, вчера он домой приехал», — передает РИА Новости слова Полковникова. По его словам, Бурсина выпустили, потому что он отбыл основное наказание.
В ноябре 2021 года Андрей Бурсин был приговорен Заводским районным судом Кемерова к шести годам колонии. Он руководил тушением пожара в ТЦ «Зимняя вишня». Как сообщает следствие, пожарный не организовал должную разведку. Из-за этого погибли люди.
Ранее Бурсину отказали в условно-досрочном освобождении, на которое его адвокат подал еще в августе 2023 года. Пожарный заявил, что устал ждать окончания наказания в одной из колоний Нижнего Тагила. До этого он отбывал срок в Кемерове.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.