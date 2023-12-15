Мишустин поручил за шесть лет обеспечить авиапарк отечественными самолетами

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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
Авиапарк также будет обеспечен дальнемагистральными самолетами Фото:

В ближайшие шесть лет в РФ будет развиваться отечественное самолетостроение. Авиапарк будет обеспечен воздушными судами российского производства, а также дальнемагистральными самолетами, пообещал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Предстоит продолжить развитие собственного самолетостроения, чтобы в течение ближайших шести лет обеспечить авиапарк отечественными воздушными судами», — передает заявление Мишустина сайт правительства РФ. Он добавил, что также в авиапарк будут внедрены дальнемагистральные самолеты.

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В ближайшие шесть лет в РФ будет развиваться отечественное самолетостроение. Авиапарк будет обеспечен воздушными судами российского производства, а также дальнемагистральными самолетами, пообещал премьер-министр Михаил Мишустин. «Предстоит продолжить развитие собственного самолетостроения, чтобы в течение ближайших шести лет обеспечить авиапарк отечественными воздушными судами», — передает заявление Мишустина сайт правительства РФ. Он добавил, что также в авиапарк будут внедрены дальнемагистральные самолеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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