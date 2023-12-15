Мишустин поручил за шесть лет обеспечить авиапарк отечественными самолетами

Авиапарк также будет обеспечен дальнемагистральными самолетами
В ближайшие шесть лет в РФ будет развиваться отечественное самолетостроение. Авиапарк будет обеспечен воздушными судами российского производства, а также дальнемагистральными самолетами, пообещал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Предстоит продолжить развитие собственного самолетостроения, чтобы в течение ближайших шести лет обеспечить авиапарк отечественными воздушными судами», — передает заявление Мишустина сайт
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