Мишустин поручил за шесть лет обеспечить авиапарк отечественными самолетами

15 декабря 2023 в 17:15 Размер текста - 17 +

Авиапарк также будет обеспечен дальнемагистральными самолетами Фото: Георгий Бергал © URA.RU В ближайшие шесть лет в РФ будет развиваться отечественное самолетостроение. Авиапарк будет обеспечен воздушными судами российского производства, а также дальнемагистральными самолетами, пообещал премьер-министр Михаил Мишустин. «Предстоит продолжить развитие собственного самолетостроения, чтобы в течение ближайших шести лет обеспечить авиапарк отечественными воздушными судами», — передает заявление Мишустина сайт правительства РФ . Он добавил, что также в авиапарк будут внедрены дальнемагистральные самолеты.

В ближайшие шесть лет в РФ будет развиваться отечественное самолетостроение. Авиапарк будет обеспечен воздушными судами российского производства, а также дальнемагистральными самолетами, пообещал премьер-министр Михаил Мишустин. «Предстоит продолжить развитие собственного самолетостроения, чтобы в течение ближайших шести лет обеспечить авиапарк отечественными воздушными судами», — передает заявление Мишустина сайт правительства РФ. Он добавил, что также в авиапарк будут внедрены дальнемагистральные самолеты.