Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки

Набиуллина: ключевая ставка повышается в связи с ростом инфляции

15 декабря 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

По словам Набиуллиной, экономика страны не успевает за растущим спросом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ключевая ставка в России повышается из-за роста инфляции. Высокая инфляция говорит о том, что экономика страны не успевает за растущим спросом, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит Банк России в своем telegram-канале. «Высокая и устойчивая инфляция говорит о том, что экономика отклонилась от этого потенциала и не успевает за растущим спросом», — передает Центробанк заявление Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров Банка России. Она также сравнила экономику с автомобилем. По ее словам, если сильно давить на газ, то двигатель перегреется. В таком случае ехать машина будет быстро, но недолго.

Ключевая ставка в России повышается из-за роста инфляции. Высокая инфляция говорит о том, что экономика страны не успевает за растущим спросом, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит Банк России в своем telegram-канале. «Высокая и устойчивая инфляция говорит о том, что экономика отклонилась от этого потенциала и не успевает за растущим спросом», — передает Центробанк заявление Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров Банка России. Она также сравнила экономику с автомобилем. По ее словам, если сильно давить на газ, то двигатель перегреется. В таком случае ехать машина будет быстро, но недолго.