Набиуллина объяснила повышение ключевой ставки

Набиуллина: ключевая ставка повышается в связи с ростом инфляции
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Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, набиуллина эльвира
По словам Набиуллиной, экономика страны не успевает за растущим спросом Фото:

Ключевая ставка в России повышается из-за роста инфляции. Высокая инфляция говорит о том, что экономика страны не успевает за растущим спросом, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит Банк России в своем telegram-канале.

«Высокая и устойчивая инфляция говорит о том, что экономика отклонилась от этого потенциала и не успевает за растущим спросом», — передает Центробанк заявление Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров Банка России. Она также сравнила экономику с автомобилем. По ее словам, если сильно давить на газ, то двигатель перегреется. В таком случае ехать машина будет быстро, но недолго.

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Ключевая ставка в России повышается из-за роста инфляции. Высокая инфляция говорит о том, что экономика страны не успевает за растущим спросом, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Ее слова приводит Банк России в своем telegram-канале. «Высокая и устойчивая инфляция говорит о том, что экономика отклонилась от этого потенциала и не успевает за растущим спросом», — передает Центробанк заявление Набиуллиной по итогам заседания Совета директоров Банка России. Она также сравнила экономику с автомобилем. По ее словам, если сильно давить на газ, то двигатель перегреется. В таком случае ехать машина будет быстро, но недолго.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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