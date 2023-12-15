Уральцы отправили в подшефную Макеевку три грузовика сладостей на Новый год

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Кондитерская фабрика «Пермская». Пермь, конфеты шоколадные
Детям Макеевки отправили 30 тысяч подарков Фото:

Новогодние подарки для детей Макеевки (ДНР) отправили жители Свердловской области и ХМАО, которые взяли шефство над городом. Всего — 30 тысяч подарков, это три грузовика, рассказала спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина.

«Сладкий новогодний подарок от жителей нашего региона получит каждый ребенок Макеевки. Как и в прошлом году, когда я лично встретила груз в Донбассе, передав детям сюрпризы от уральцев», — написала в telegram-канале Бабушкина.

Отправляли подарки в Макеевку вместе с председателем свердловского регионального отделения «Союза женщин России» Ириной Чемезовой, министром культуры области Светланой Учайкиной и первым замминистра образования Ниной Журавлевой. Грузовики традиционно предоставил глава компании «Сима-ленд» Андрей Симановский.

Кроме того, участницы свердловского «Женского движения Единой России» помогают бойцам СВО, детским домам и слабослышащим детям из Донбасса. Их заслуги отметил губернатор Евгений Куйвашев.

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Новогодние подарки для детей Макеевки (ДНР) отправили жители Свердловской области и ХМАО, которые взяли шефство над городом. Всего — 30 тысяч подарков, это три грузовика, рассказала спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина. «Сладкий новогодний подарок от жителей нашего региона получит каждый ребенок Макеевки. Как и в прошлом году, когда я лично встретила груз в Донбассе, передав детям сюрпризы от уральцев», — написала в telegram-канале Бабушкина. Отправляли подарки в Макеевку вместе с председателем свердловского регионального отделения «Союза женщин России» Ириной Чемезовой, министром культуры области Светланой Учайкиной и первым замминистра образования Ниной Журавлевой. Грузовики традиционно предоставил глава компании «Сима-ленд» Андрей Симановский. Кроме того, участницы свердловского «Женского движения Единой России» помогают бойцам СВО, детским домам и слабослышащим детям из Донбасса. Их заслуги отметил губернатор Евгений Куйвашев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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