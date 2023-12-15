Уральцы отправили в подшефную Макеевку три грузовика сладостей на Новый год

15 декабря 2023 в 18:00 Размер текста - 17 +

Детям Макеевки отправили 30 тысяч подарков Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU Новогодние подарки для детей Макеевки (ДНР) отправили жители Свердловской области и ХМАО, которые взяли шефство над городом. Всего — 30 тысяч подарков, это три грузовика, рассказала спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина. «Сладкий новогодний подарок от жителей нашего региона получит каждый ребенок Макеевки. Как и в прошлом году, когда я лично встретила груз в Донбассе, передав детям сюрпризы от уральцев», — написала в telegram-канале Бабушкина. Отправляли подарки в Макеевку вместе с председателем свердловского регионального отделения «Союза женщин России» Ириной Чемезовой, министром культуры области Светланой Учайкиной и первым замминистра образования Ниной Журавлевой. Грузовики традиционно предоставил глава компании «Сима-ленд» Андрей Симановский. Кроме того, участницы свердловского «Женского движения Единой России» помогают бойцам СВО, детским домам и слабослышащим детям из Донбасса. Их заслуги отметил губернатор Евгений Куйвашев.

Новогодние подарки для детей Макеевки (ДНР) отправили жители Свердловской области и ХМАО, которые взяли шефство над городом. Всего — 30 тысяч подарков, это три грузовика, рассказала спикер свердловского заксобрания Людмила Бабушкина. «Сладкий новогодний подарок от жителей нашего региона получит каждый ребенок Макеевки. Как и в прошлом году, когда я лично встретила груз в Донбассе, передав детям сюрпризы от уральцев», — написала в telegram-канале Бабушкина. Отправляли подарки в Макеевку вместе с председателем свердловского регионального отделения «Союза женщин России» Ириной Чемезовой, министром культуры области Светланой Учайкиной и первым замминистра образования Ниной Журавлевой. Грузовики традиционно предоставил глава компании «Сима-ленд» Андрей Симановский. Кроме того, участницы свердловского «Женского движения Единой России» помогают бойцам СВО, детским домам и слабослышащим детям из Донбасса. Их заслуги отметил губернатор Евгений Куйвашев.