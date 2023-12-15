В США предрекли Киеву поражение к лету

CNN: Украина капитулирует летом, если Запад перестанет ее спонсировать
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Украина без помощи США и НАТО сможет продержаться несколько месяцев, однако при самом худшем сценарии Киев будет вынужден признать поражение к лету 2024 года. Об этом пишет CNN, ссылаясь на высокопоставленного военного из США.

«Ведомства западной разведки в настоящее время считают, как долго сможет держаться Украина без помощи США и НАТО. Высокопоставленный американский чиновник считает, что месяцы. А при худшем сценарии возможно значительное отступление или даже поражение к лету», — передает телеканал. Поражение Киева произойдет, если Запад существенно сократит военную помощь Украине, отмечается в публикации.

Несколько стран Европы уже отказались от военной помощи Киеву. Среди них Словакия и Польша. Евросоюз не смог утвердить матпомощь в 50 миллиардов евро для Украины. Это произошло из-за премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В следующий раз проект финансирования Украины будет рассмотрен только в 2024 году.

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Украина без помощи США и НАТО сможет продержаться несколько месяцев, однако при самом худшем сценарии Киев будет вынужден признать поражение к лету 2024 года. Об этом пишет CNN, ссылаясь на высокопоставленного военного из США. «Ведомства западной разведки в настоящее время считают, как долго сможет держаться Украина без помощи США и НАТО. Высокопоставленный американский чиновник считает, что месяцы. А при худшем сценарии возможно значительное отступление или даже поражение к лету», — передает телеканал. Поражение Киева произойдет, если Запад существенно сократит военную помощь Украине, отмечается в публикации. Несколько стран Европы уже отказались от военной помощи Киеву. Среди них Словакия и Польша. Евросоюз не смог утвердить матпомощь в 50 миллиардов евро для Украины. Это произошло из-за премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В следующий раз проект финансирования Украины будет рассмотрен только в 2024 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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