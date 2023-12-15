В США предрекли Киеву поражение к лету

CNN: Украина капитулирует летом, если Запад перестанет ее спонсировать

15 декабря 2023 в 18:22 Размер текста - 17 +

Зимой ВСУ могут отдать ВС РФ значительные территории Фото: U.S. Army / Staff Sgt. Elizabeth Tarr новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина без помощи США и НАТО сможет продержаться несколько месяцев, однако при самом худшем сценарии Киев будет вынужден признать поражение к лету 2024 года. Об этом пишет CNN, ссылаясь на высокопоставленного военного из США. «Ведомства западной разведки в настоящее время считают, как долго сможет держаться Украина без помощи США и НАТО. Высокопоставленный американский чиновник считает, что месяцы. А при худшем сценарии возможно значительное отступление или даже поражение к лету», — передает телеканал . Поражение Киева произойдет, если Запад существенно сократит военную помощь Украине, отмечается в публикации. Несколько стран Европы уже отказались от военной помощи Киеву. Среди них Словакия и Польша. Евросоюз не смог утвердить матпомощь в 50 миллиардов евро для Украины. Это произошло из-за премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В следующий раз проект финансирования Украины будет рассмотрен только в 2024 году.

Украина без помощи США и НАТО сможет продержаться несколько месяцев, однако при самом худшем сценарии Киев будет вынужден признать поражение к лету 2024 года. Об этом пишет CNN, ссылаясь на высокопоставленного военного из США. «Ведомства западной разведки в настоящее время считают, как долго сможет держаться Украина без помощи США и НАТО. Высокопоставленный американский чиновник считает, что месяцы. А при худшем сценарии возможно значительное отступление или даже поражение к лету», — передает телеканал. Поражение Киева произойдет, если Запад существенно сократит военную помощь Украине, отмечается в публикации. Несколько стран Европы уже отказались от военной помощи Киеву. Среди них Словакия и Польша. Евросоюз не смог утвердить матпомощь в 50 миллиардов евро для Украины. Это произошло из-за премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. В следующий раз проект финансирования Украины будет рассмотрен только в 2024 году.