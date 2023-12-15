Вице-спикер парламента Словакии высмеяла Европу после выступления Путина

Вице-спикер парламента Словакии: де Голля запретят в Европе после слов Путина
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Итоги года с Владимиром Путиным. Москва, путин владимир
На прямой линии Владимир Путин заявил, что де Голль был выдающимся генералом Фото:
новость из сюжета
Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года

Либералы в Европе, вероятно, решать переименовать аэропорт в Париже, который назван в честь французского генерала Шарля де Голля. Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха. Ранее президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что многие лидеры Европы хотят быть как де Голль, однако у них не получается.

«Путин похвалил де Голля! Теперь либералы в Европе запустят петицию о переименовании знаменитого парижского аэропорта — ведь когда Путин кого-то хвалит, его надо запрещать и ненавидеть», — написал Любош Блаха в своем telegram-канале. Он также отметил, что Европе надо начать выстраивать собственную политику без США.

Во время прямой линии Путин заявил, что многие европейские лидеры пытаются быть похожими на де Голля. Однако у них не получается, передает МК.RU. Другие заявления Путина на прямой линии URA.RU собрало в отдельном материале. Западные политики и СМИ активно следили за тем, как глава РФ подводит итоги 2023 года.

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Либералы в Европе, вероятно, решать переименовать аэропорт в Париже, который назван в честь французского генерала Шарля де Голля. Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха. Ранее президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что многие лидеры Европы хотят быть как де Голль, однако у них не получается. «Путин похвалил де Голля! Теперь либералы в Европе запустят петицию о переименовании знаменитого парижского аэропорта — ведь когда Путин кого-то хвалит, его надо запрещать и ненавидеть», — написал Любош Блаха в своем telegram-канале. Он также отметил, что Европе надо начать выстраивать собственную политику без США. Во время прямой линии Путин заявил, что многие европейские лидеры пытаются быть похожими на де Голля. Однако у них не получается, передает МК.RU. Другие заявления Путина на прямой линии URA.RU собрало в отдельном материале. Западные политики и СМИ активно следили за тем, как глава РФ подводит итоги 2023 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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