Вице-спикер парламента Словакии высмеяла Европу после выступления Путина

Вице-спикер парламента Словакии: де Голля запретят в Европе после слов Путина

15 декабря 2023 в 18:41 Размер текста - 17 +

На прямой линии Владимир Путин заявил, что де Голль был выдающимся генералом Фото: Георгий Бергал © URA.RU новость из сюжета Прямая линия с Путиным 14 декабря 2023 года Либералы в Европе, вероятно, решать переименовать аэропорт в Париже, который назван в честь французского генерала Шарля де Голля. Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха. Ранее президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что многие лидеры Европы хотят быть как де Голль, однако у них не получается. «Путин похвалил де Голля! Теперь либералы в Европе запустят петицию о переименовании знаменитого парижского аэропорта — ведь когда Путин кого-то хвалит, его надо запрещать и ненавидеть», — написал Любош Блаха в своем telegram-канале. Он также отметил, что Европе надо начать выстраивать собственную политику без США. Во время прямой линии Путин заявил, что многие европейские лидеры пытаются быть похожими на де Голля. Однако у них не получается, передает МК.RU . Другие заявления Путина на прямой линии URA.RU собрало в отдельном материале. Западные политики и СМИ активно следили за тем, как глава РФ подводит итоги 2023 года.

Либералы в Европе, вероятно, решать переименовать аэропорт в Париже, который назван в честь французского генерала Шарля де Голля. Об этом заявил вице-спикер парламента Словакии Любош Блаха. Ранее президент России Владимир Путин во время прямой линии заявил, что многие лидеры Европы хотят быть как де Голль, однако у них не получается. «Путин похвалил де Голля! Теперь либералы в Европе запустят петицию о переименовании знаменитого парижского аэропорта — ведь когда Путин кого-то хвалит, его надо запрещать и ненавидеть», — написал Любош Блаха в своем telegram-канале. Он также отметил, что Европе надо начать выстраивать собственную политику без США. Во время прямой линии Путин заявил, что многие европейские лидеры пытаются быть похожими на де Голля. Однако у них не получается, передает МК.RU. Другие заявления Путина на прямой линии URA.RU собрало в отдельном материале. Западные политики и СМИ активно следили за тем, как глава РФ подводит итоги 2023 года.