Как на Западе отреагировали на прямую линию Путина

Западные СМИ активно обсуждают прямую линию с Владимиром Путиным

14 декабря 2023 в 22:53 Размер текста - 17 +

В России прошла прямая линия с президентом страны Владимиром Путиным. Российский глава успел ответить на 67 вопросов от жителей на разные темы. Вопросы затрагивали и внешнеполитическую ситуацию в мире. Западные СМИ также отреагировали на главную пресс-конференцию страны по итогам года. URA.RU приводит их мнения. Во время прямой линии Владимир Путин продемонстрировал уверенность в себе и своих действиях, написали журналисты американского издания The New York Times. Они также акцентировали внимание на том, что Путин не собирается менять своих целей на Украине, но при этом продолжает быть открытым к переговорам. В свою очередь, журналисты телеканала Bloomberg подчеркнули, что Путин продолжает пользоваться широкой общественной поддержкой. Также они отметили, что несмотря санкции со стороны Запада Россия продолжает успешно адаптироваться к ним, улучшая свою экономическую ситуацию. При этом это происходит даже несмотря на факт наличия инфляции в стране, подытожили зарубежные корреспонденты. В своем материале по итогам прямой линии российского президента журналисты напомнили, что украинский лидер Владимир Зеленский продолжает терять политические позиции. Ему не удалось убедить американский Конгресс выделить 61 миллиард долларов на военную помощь. Авторы британской газеты The Guardian написали, что президент России Владимир Путин в ходе своего выступления говорил о готовности России к возобновлению отношений с США и Европой. Журналисты добавили, что Москва настаивает на выполнении поставленных целей в ходе спецоперации на Украине. В этом ключе авторы издания напомнили о провале контрнаступления Украины. Французское агентство AFP акцентирует внимание на том, что пресс-конференция Владимира Путина носила оптимистичный характер. Они отметили, что президент выглядел достаточно расслабленным. По их словам, российский глава «одной рукой отмахивался от западных санкций». Бывший постпред США при НАТО Курт Волкер в эфире телеканала CNN отреагировал на слова Путина о проблемах Украины, связанных с ограничениями военной поддержки со стороны западных стран. Волкер подчеркнул, что у каждой страны свои приоритеты. По его словам, с каждым разом все сложнее согласовывать поддержку среди демократических стран.