Польша резко перестала обвинять РФ в крушении Ту-154: история катастрофы, в которой погиб президент

В МО Польши заявили, что их комиссия лгала о крушении Ту-154 с Качиньским

15 декабря 2023 в 20:17 Размер текста - 17 +

При крушении самолета погибло 96 человек, в том числе президент Польши Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Польша отказалась от своих обвинений в адрес России из-за крушения самолета Ту-154 под Смоленском в 2010 году. В нем летели президент страны Лех Качиньский, его супруга и многие высокопоставленны лица. В общей сложности на борту находилось 96 человек. Все пассажиры направлялись на церемонию в память о жертвах Катынской трагедии. Никто из них не выжил. URA.RU рассказывает историю данной катастрофы. Трагедия под Смоленском Самолет, перевозивший президента Польши Леха Качиньского, его супругу и многих высокопоставленных лиц страны, потерпел крушение под Смоленском. Борт Ту-154 следовал в город для участия в мемориальных мероприятиях, связанных с 70-летием Катынской трагедии. На борту воздушного судна находились 96 человек, включая депутатов, военных командиров, религиозных и общественных лидеров. Ни один из пассажиров не выжил. Результаты расследований Спустя несколько месяцев после катастрофы, 12 января 2011 года, Международный авиационный комитет (МАК) представил отчет. Согласно ему, причинами крушения стали ошибки пилотов, в том числе неправильное решение о посадке в условиях плохой видимости и игнорирование предупреждающих систем. В докладе также упоминалось психологическое давление на летчиков со стороны высокопоставленных офицеров. Польская комиссия, представившая свои выводы в июле 2011 года, указала на ошибки при снижении самолета и задержку в принятии решения о втором круге. Также отмечалась роль недостаточного аэронавигационного обеспечения со стороны диспетчеров аэропорта «Смоленск-Северный» и технические недочеты аэродрома. Поворот в расследовании В 2012 году представители польской политической партии «Закон и справедливость» предложили версию о взрыве на борту. Но Главная военная прокуратура Польши не нашла подтверждения этой теории, так как следы взрывчатых веществ не были обнаружены. В 2015 году Россия завершила свое расследование, но остались неразрешенные вопросы, поскольку Польша ответила не на все запросы. В 2016 году польские власти возобновили расследование, но без доступа к обломкам самолета и другим важным элементам, остававшимся в России, подтвердить теорию о взрыве на борту не смогли. Судебные разбирательства В июне 2019 года в Варшаве состоялся суд над пятью чиновниками, обвиняемыми в неисполнении обязанностей при организации полета. В результате двое были признаны виновными, а трое оправданы. Пересмотр позиции Польши В апреле 2022 года руководитель комиссии по расследованию катастрофы Антони Мачеревич выдвинул обвинения в адрес российских спецслужб. Российская сторона отрицала это. Позже его доклад был аннулирован. 15 декабря 2023 года министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский заявил об отказе от обвинений в адрес РФ. Он подчеркнул, что необходимо честное выяснение обстоятельств произошедшего. Рапорт бывшего главы МВД Польши Ежи Миллера, детализирующий причины катастрофы, признан официальным документом. В декабре 2023 года польские власти официально отказались от обвинений в адрес России. Они подчеркнули, что теории заговора и ложные утверждения, распространяемые Мачеревичем, больше не имеют силы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Польша отказалась от своих обвинений в адрес России из-за крушения самолета Ту-154 под Смоленском в 2010 году. В нем летели президент страны Лех Качиньский, его супруга и многие высокопоставленны лица. В общей сложности на борту находилось 96 человек. Все пассажиры направлялись на церемонию в память о жертвах Катынской трагедии. Никто из них не выжил. URA.RU рассказывает историю данной катастрофы. Самолет, перевозивший президента Польши Леха Качиньского, его супругу и многих высокопоставленных лиц страны, потерпел крушение под Смоленском. Борт Ту-154 следовал в город для участия в мемориальных мероприятиях, связанных с 70-летием Катынской трагедии. На борту воздушного судна находились 96 человек, включая депутатов, военных командиров, религиозных и общественных лидеров. Ни один из пассажиров не выжил. Спустя несколько месяцев после катастрофы, 12 января 2011 года, Международный авиационный комитет (МАК) представил отчет. Согласно ему, причинами крушения стали ошибки пилотов, в том числе неправильное решение о посадке в условиях плохой видимости и игнорирование предупреждающих систем. В докладе также упоминалось психологическое давление на летчиков со стороны высокопоставленных офицеров. Польская комиссия, представившая свои выводы в июле 2011 года, указала на ошибки при снижении самолета и задержку в принятии решения о втором круге. Также отмечалась роль недостаточного аэронавигационного обеспечения со стороны диспетчеров аэропорта «Смоленск-Северный» и технические недочеты аэродрома. В 2012 году представители польской политической партии «Закон и справедливость» предложили версию о взрыве на борту. Но Главная военная прокуратура Польши не нашла подтверждения этой теории, так как следы взрывчатых веществ не были обнаружены. В 2015 году Россия завершила свое расследование, но остались неразрешенные вопросы, поскольку Польша ответила не на все запросы. В 2016 году польские власти возобновили расследование, но без доступа к обломкам самолета и другим важным элементам, остававшимся в России, подтвердить теорию о взрыве на борту не смогли. В июне 2019 года в Варшаве состоялся суд над пятью чиновниками, обвиняемыми в неисполнении обязанностей при организации полета. В результате двое были признаны виновными, а трое оправданы. В апреле 2022 года руководитель комиссии по расследованию катастрофы Антони Мачеревич выдвинул обвинения в адрес российских спецслужб. Российская сторона отрицала это. Позже его доклад был аннулирован. 15 декабря 2023 года министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский заявил об отказе от обвинений в адрес РФ. Он подчеркнул, что необходимо честное выяснение обстоятельств произошедшего. Рапорт бывшего главы МВД Польши Ежи Миллера, детализирующий причины катастрофы, признан официальным документом. В декабре 2023 года польские власти официально отказались от обвинений в адрес России. Они подчеркнули, что теории заговора и ложные утверждения, распространяемые Мачеревичем, больше не имеют силы.