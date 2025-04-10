Национальная прокуратура Польши объявила о продлении расследования уголовного дела по факту крушения президентского самолета Ту-154М под Смоленском до 31 декабря 2025 года. Об этом сообщается на сайте польского ведомства. Сам инцидент с самолетом произошел еще в 2010 году.
«Прокуратура получила соответствующие ответы на запросы, направленные в другие страны. Расследование [крушения самолета Ту-154М] продлено до 31 декабря 2025 года», — сообщается на сайте прокуратуры Польши. Всего с начала расследования ровно 15 лет назад было получено несколько сотен экспертных заключений различных специальностей. По делу также были опрошены более тысячи свидетелей. Материалы дела насчитывают около 2000 томов.
Кроме того, в рамках расследования прокуратура планирует направить запрос на арест 41 российского судмедэксперта, которых она обвиняет в предоставлении ложных показаний и препятствии правосудию, и продолжает расследование в отношении трех авиадиспетчеров из аэропорта Смоленск-Северный. Ожидается, что до конца весны будет получен перевод доклада международной группы экспертов, что может существенно повлиять на ход дела.
Ровно 15 лет назад случилось событие, которое продолжает оставаться одним из основных факторов напряженности в отношениях между Москвой и Варшавой: крушение самолета Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский вместе с рядом высокопоставленных лиц страны. С тех пор в Польше возникло множество спорных теорий относительно причин этой катастрофы.
Недавно польская прокуратура выдвинула обвинения против 43 российских специалистов, занимавшихся расследованием катастрофы, утверждая о нарушениях в протоколах вскрытия. Эта катастрофа выделяется количеством распространенных вокруг нее ложных утверждений и теорий заговора, особенно со стороны Польши.
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