Польша откажется от обвинений РФ в крушении правительственного самолета под Смоленском

Польша откажется от обвинений РФ в крушении Ту-154 в 2010 году

15 декабря 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Польские власти проводят расследование крушения самолета Ту-154 под Смоленском Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Власти Польши откажутся от обвинений в сторону России по делу о крушении самолета Ту-154 в 2010 году под Смоленском. Тогда в результате катастрофы погиб президент республики Лех Качиньский. Об этом рассказал министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский. «Здесь нет обязывающих версий. Это вопрос честного выяснения государством того, что случилось. Рапорт министра Ежи Миллера подробно объяснил причины той страшной катастрофы», — сказал Марчин Кервиньский, его слова приводит РИА Новости. Ранее в Польше заявляли, что в катастрофе виновата Россия. Были возбуждены уголовные дела против трех авиационных диспетчеров. Трагедия произошла в апреле 2010 года. Польский «борт №1» Ту-154 разбился во время захода на посадку в аэропорту Смоленска. Погиб Качиньский, его жена и еще 96 человек.

Власти Польши откажутся от обвинений в сторону России по делу о крушении самолета Ту-154 в 2010 году под Смоленском. Тогда в результате катастрофы погиб президент республики Лех Качиньский. Об этом рассказал министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский. «Здесь нет обязывающих версий. Это вопрос честного выяснения государством того, что случилось. Рапорт министра Ежи Миллера подробно объяснил причины той страшной катастрофы», — сказал Марчин Кервиньский, его слова приводит РИА Новости. Ранее в Польше заявляли, что в катастрофе виновата Россия. Были возбуждены уголовные дела против трех авиационных диспетчеров. Трагедия произошла в апреле 2010 года. Польский «борт №1» Ту-154 разбился во время захода на посадку в аэропорту Смоленска. Погиб Качиньский, его жена и еще 96 человек.