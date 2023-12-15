Польша откажется от обвинений РФ в крушении правительственного самолета под Смоленском

Власти Польши откажутся от обвинений в сторону России по делу о крушении самолета Ту-154 в 2010 году под Смоленском. Тогда в результате катастрофы погиб президент республики Лех Качиньский. Об этом рассказал министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский.
«Здесь нет обязывающих версий. Это вопрос честного выяснения государством того, что случилось. Рапорт министра Ежи Миллера подробно объяснил причины той страшной катастрофы», — сказал Марчин Кервиньский, его слова приводит РИА Новости.
Ранее в Польше заявляли, что в катастрофе виновата Россия. Были возбуждены уголовные дела против трех авиационных диспетчеров.
Трагедия произошла в апреле 2010 года. Польский «борт №1» Ту-154 разбился во время захода на посадку в аэропорту Смоленска. Погиб Качиньский, его жена и еще 96 человек.
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