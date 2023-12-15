Польша откажется от обвинений РФ в крушении правительственного самолета под Смоленском

Польша откажется от обвинений РФ в крушении Ту-154 в 2010 году
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Польские власти проводят расследование крушения самолета Ту-154 под Смоленском Фото:

Власти Польши откажутся от обвинений в сторону России по делу о крушении самолета Ту-154 в 2010 году под Смоленском. Тогда в результате катастрофы погиб президент республики Лех Качиньский. Об этом рассказал министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский.

«Здесь нет обязывающих версий. Это вопрос честного выяснения государством того, что случилось. Рапорт министра Ежи Миллера подробно объяснил причины той страшной катастрофы», — сказал Марчин Кервиньский, его слова приводит РИА Новости.

Ранее в Польше заявляли, что в катастрофе виновата Россия. Были возбуждены уголовные дела против трех авиационных диспетчеров.

Трагедия произошла в апреле 2010 года. Польский «борт №1» Ту-154 разбился во время захода на посадку в аэропорту Смоленска. Погиб Качиньский, его жена и еще 96 человек.

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Власти Польши откажутся от обвинений в сторону России по делу о крушении самолета Ту-154 в 2010 году под Смоленском. Тогда в результате катастрофы погиб президент республики Лех Качиньский. Об этом рассказал министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский. «Здесь нет обязывающих версий. Это вопрос честного выяснения государством того, что случилось. Рапорт министра Ежи Миллера подробно объяснил причины той страшной катастрофы», — сказал Марчин Кервиньский, его слова приводит РИА Новости. Ранее в Польше заявляли, что в катастрофе виновата Россия. Были возбуждены уголовные дела против трех авиационных диспетчеров. Трагедия произошла в апреле 2010 года. Польский «борт №1» Ту-154 разбился во время захода на посадку в аэропорту Смоленска. Погиб Качиньский, его жена и еще 96 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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