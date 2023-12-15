В офисе нового премьера Польши заявили об обмане по смоленской катастрофе

15 декабря 2023 в 21:15 Размер текста - 17 +

Обман со стороны комиссии Польши является поражением для престижа страны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Комиссия Польши, которая расследовала дело о крушении самолета Ту-154 под Смоленском, подделала экспертизы специалистов из США и Европы. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска Ян Грабец. «Это комиссия, действующая от имени государства и обвиненная в фальсификациях, если речь идет об экспертизах, представляемых в докладах этой комиссии, экспертизах американских и европейских экспертов», — передает РИА Новости слова Грабеца. Он добавил, что «нужно делать выводы из поражений». Данная польская комиссия, расследовавшая крушение самолета, была поражение для престижа Польши. Самолет Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском 10 апреля 2010 года. Во время катастрофы погибло 96 человек. В том числе президент Польши Лех Качиньский, его супруга и многие высокопоставленные лица. Все они направлялись на церемонию в память о жертвах Катынской трагедии. В апреле 2022 года руководитель комиссии по расследованию катастрофы Антони Мачеревич обвинил в данном крушении РФ. Позже его доклад был аннулирован. В декабре 2023 года министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский заявил, что страна отказывается от обвинений в российскую сторону. По его словам, необходимо честное расследование обстоятельств произошедшего. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Комиссия Польши, которая расследовала дело о крушении самолета Ту-154 под Смоленском, подделала экспертизы специалистов из США и Европы. Об этом сообщил глава канцелярии премьер-министра Польши Дональда Туска Ян Грабец. «Это комиссия, действующая от имени государства и обвиненная в фальсификациях, если речь идет об экспертизах, представляемых в докладах этой комиссии, экспертизах американских и европейских экспертов», — передает РИА Новости слова Грабеца. Он добавил, что «нужно делать выводы из поражений». Данная польская комиссия, расследовавшая крушение самолета, была поражение для престижа Польши. Самолет Ту-154 потерпел крушение при заходе на посадку под Смоленском 10 апреля 2010 года. Во время катастрофы погибло 96 человек. В том числе президент Польши Лех Качиньский, его супруга и многие высокопоставленные лица. Все они направлялись на церемонию в память о жертвах Катынской трагедии. В апреле 2022 года руководитель комиссии по расследованию катастрофы Антони Мачеревич обвинил в данном крушении РФ. Позже его доклад был аннулирован. В декабре 2023 года министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский заявил, что страна отказывается от обвинений в российскую сторону. По его словам, необходимо честное расследование обстоятельств произошедшего.