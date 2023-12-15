В Курганской области часть осужденных лишат гражданства РФ

15 декабря 2023 в 23:18 Размер текста - 17 +

Гражданства РФ лишать осужденных за изнасилование и распространение наркотиков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области осужденных лишат ранее полученного гражданства РФ из-за совершения преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. «Следственным комитетом России по Курганской области в органы регионального УМВД направлены материалы для лишения гражданства РФ в отношении осужденных. Указанные лица приобрели гражданство и совершили преступления по статьям „Незаконные приобретение, перевозка <…> наркотических средств“, „Изнасилование“ и „Применение насилия в отношении представителя власти“. Уголовные дела расследовались следственным управлением и приговоры вступили в законную силу», — сообщили в telegram-канале ведомства. Ранее в Курганской области начали лишать гражданства РФ мигрантов, совершивших преступления. На рассмотрении находятся материалы в отношении 17 человек, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Следственный комитет России считает, что приобретенного гражданства РФ следует лишать за любые тяжкие преступления, а на данный момент, согласно закону, это происходит лишь за отдельные виды преступлений.

В Курганской области осужденных лишат ранее полученного гражданства РФ из-за совершения преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. «Следственным комитетом России по Курганской области в органы регионального УМВД направлены материалы для лишения гражданства РФ в отношении осужденных. Указанные лица приобрели гражданство и совершили преступления по статьям „Незаконные приобретение, перевозка <…> наркотических средств“, „Изнасилование“ и „Применение насилия в отношении представителя власти“. Уголовные дела расследовались следственным управлением и приговоры вступили в законную силу», — сообщили в telegram-канале ведомства. Ранее в Курганской области начали лишать гражданства РФ мигрантов, совершивших преступления. На рассмотрении находятся материалы в отношении 17 человек, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Следственный комитет России считает, что приобретенного гражданства РФ следует лишать за любые тяжкие преступления, а на данный момент, согласно закону, это происходит лишь за отдельные виды преступлений.