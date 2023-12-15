В Курганской области часть осужденных лишат гражданства РФ

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Фонд защитника отечества. Курган, документы, паспорт
Гражданства РФ лишать осужденных за изнасилование и распространение наркотиков Фото:

В Курганской области осужденных лишат ранее полученного гражданства РФ из-за совершения преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

«Следственным комитетом России по Курганской области в органы регионального УМВД направлены материалы для лишения гражданства РФ в отношении осужденных. Указанные лица приобрели гражданство и совершили преступления по статьям „Незаконные приобретение, перевозка <…> наркотических средств“, „Изнасилование“ и „Применение насилия в отношении представителя власти“. Уголовные дела расследовались следственным управлением и приговоры вступили в законную силу», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Ранее в Курганской области начали лишать гражданства РФ мигрантов, совершивших преступления. На рассмотрении находятся материалы в отношении 17 человек, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Следственный комитет России считает, что приобретенного гражданства РФ следует лишать за любые тяжкие преступления, а на данный момент, согласно закону, это происходит лишь за отдельные виды преступлений.

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В Курганской области осужденных лишат ранее полученного гражданства РФ из-за совершения преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. «Следственным комитетом России по Курганской области в органы регионального УМВД направлены материалы для лишения гражданства РФ в отношении осужденных. Указанные лица приобрели гражданство и совершили преступления по статьям „Незаконные приобретение, перевозка <…> наркотических средств“, „Изнасилование“ и „Применение насилия в отношении представителя власти“. Уголовные дела расследовались следственным управлением и приговоры вступили в законную силу», — сообщили в telegram-канале ведомства. Ранее в Курганской области начали лишать гражданства РФ мигрантов, совершивших преступления. На рассмотрении находятся материалы в отношении 17 человек, сообщили в пресс-службе регионального УМВД. Следственный комитет России считает, что приобретенного гражданства РФ следует лишать за любые тяжкие преступления, а на данный момент, согласно закону, это происходит лишь за отдельные виды преступлений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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