СК предложил лишать гражданства за любые тяжкие преступления

15 декабря 2023 в 19:09 Размер текста - 17 +

Сейчас действует закон, по которому не за каждое тяжкое преступление человек может лишиться гражданства Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Следственный комитет России считает, что приобретенного гражданства РФ надо лишать за любые тяжкие преступления. Об этом сообщает пресс-служба СК. «Необходимо проработать вопрос о внесении в законодательство изменений, предусматривающих лишение приобретенного (не по рождению) гражданства РФ за приготовление, покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления», — пишет СК в своем telegram-канале . На данный момент, согласно закону, человек может лишиться гражданства лишь за отдельные виды преступлений, например, изнасилование. Новость по теме За что в России могут лишить гражданства Ранее СК направил в МВД семь дел о лишении гражданства РФ. Как отмечает комитет, преступники совершили еще несколько тяжких правонарушений, за которые сейчас не лишают гражданства. Среди них: публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и уклонение от прохождения службы в ВС РФ.

Следственный комитет России считает, что приобретенного гражданства РФ надо лишать за любые тяжкие преступления. Об этом сообщает пресс-служба СК. «Необходимо проработать вопрос о внесении в законодательство изменений, предусматривающих лишение приобретенного (не по рождению) гражданства РФ за приготовление, покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления», — пишет СК в своем telegram-канале. На данный момент, согласно закону, человек может лишиться гражданства лишь за отдельные виды преступлений, например, изнасилование. Ранее СК направил в МВД семь дел о лишении гражданства РФ. Как отмечает комитет, преступники совершили еще несколько тяжких правонарушений, за которые сейчас не лишают гражданства. Среди них: публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и уклонение от прохождения службы в ВС РФ.