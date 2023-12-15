СК предложил лишать гражданства за любые тяжкие преступления

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Клипарт. Сургут , документ, гражданство, паспорт рф, удостоверение личности, паспорт россии, эмигрант
Сейчас действует закон, по которому не за каждое тяжкое преступление человек может лишиться гражданства Фото:

Следственный комитет России считает, что приобретенного гражданства РФ надо лишать за любые тяжкие преступления. Об этом сообщает пресс-служба СК.

«Необходимо проработать вопрос о внесении в законодательство изменений, предусматривающих лишение приобретенного (не по рождению) гражданства РФ за приготовление, покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления», — пишет СК в своем telegram-канале. На данный момент, согласно закону, человек может лишиться гражданства лишь за отдельные виды преступлений, например, изнасилование.

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За что в России могут лишить гражданства

Ранее СК направил в МВД семь дел о лишении гражданства РФ. Как отмечает комитет, преступники совершили еще несколько тяжких правонарушений, за которые сейчас не лишают гражданства. Среди них: публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и уклонение от прохождения службы в ВС РФ.

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Следственный комитет России считает, что приобретенного гражданства РФ надо лишать за любые тяжкие преступления. Об этом сообщает пресс-служба СК. «Необходимо проработать вопрос о внесении в законодательство изменений, предусматривающих лишение приобретенного (не по рождению) гражданства РФ за приготовление, покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления», — пишет СК в своем telegram-канале. На данный момент, согласно закону, человек может лишиться гражданства лишь за отдельные виды преступлений, например, изнасилование. Ранее СК направил в МВД семь дел о лишении гражданства РФ. Как отмечает комитет, преступники совершили еще несколько тяжких правонарушений, за которые сейчас не лишают гражданства. Среди них: публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и уклонение от прохождения службы в ВС РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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