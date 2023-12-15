В доме задержанного свердловского экс-чиновника прошли обыски

15 декабря 2023 в 23:51 Размер текста - 17 +

Игоря Дубровина подозревают в хищении денежных средств Фото: Анна Майорова © URA.RU В доме бывшего замминистра строительства Свердловской области Игоря Дубровина, которого накануне в Чите (Забайкалье) задержали силовики, прошли обыски. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Дубровин самолетом был доставлен в Екатеринбург. В настоящее время он принимает участие в следственных действиях. По месту жительства и работы [чиновника] проведены обыски. Он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — пояснил Горелых. Новость по теме Делом задержанного бывшего свердловского топ-чиновника занимаются москвичи По его словам, Дубровину вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Операцию в Чите проводили силами управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции, следователей ГСУ ГУ МВД по Свердловской области и сотрудников главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. В Забайкальский край Дубровин перебрался летом. Там он занял пост зампреда правительства. В день задержания, 14 декабря, его уволили. В 2020—2023 годах — то есть до переезда в Читу — Дубровин возглавлял свердловское управление капстроительства. А перед этим он год руководил АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области». Эта структура занималась так и не реализованным проектом строительства нового зала филармонии. По предварительным данным URA.RU, претензии силовиков к Дубровину возникли именно по его работе в АНО. Пост замминистра строительства Свердловской области Дубровин занимал в 2017—2019 годах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В доме бывшего замминистра строительства Свердловской области Игоря Дубровина, которого накануне в Чите (Забайкалье) задержали силовики, прошли обыски. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых. «Дубровин самолетом был доставлен в Екатеринбург. В настоящее время он принимает участие в следственных действиях. По месту жительства и работы [чиновника] проведены обыски. Он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — пояснил Горелых. По его словам, Дубровину вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Операцию в Чите проводили силами управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции, следователей ГСУ ГУ МВД по Свердловской области и сотрудников главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. В Забайкальский край Дубровин перебрался летом. Там он занял пост зампреда правительства. В день задержания, 14 декабря, его уволили. В 2020—2023 годах — то есть до переезда в Читу — Дубровин возглавлял свердловское управление капстроительства. А перед этим он год руководил АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области». Эта структура занималась так и не реализованным проектом строительства нового зала филармонии. По предварительным данным URA.RU, претензии силовиков к Дубровину возникли именно по его работе в АНО. Пост замминистра строительства Свердловской области Дубровин занимал в 2017—2019 годах.