В доме задержанного свердловского экс-чиновника прошли обыски

В доме бывшего замминистра строительства Свердловской области Игоря Дубровина, которого накануне в Чите (Забайкалье) задержали силовики, прошли обыски. Об этом URA.RU сообщил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области полковник Валерий Горелых.
«Дубровин самолетом был доставлен в Екатеринбург. В настоящее время он принимает участие в следственных действиях. По месту жительства и работы [чиновника] проведены обыски. Он задержан в порядке ст. 91 УПК РФ», — пояснил Горелых.
По его словам, Дубровину вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Операцию в Чите проводили силами управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции, следователей ГСУ ГУ МВД по Свердловской области и сотрудников главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.
В Забайкальский край Дубровин перебрался летом. Там он занял пост зампреда правительства. В день задержания, 14 декабря, его уволили.
В 2020—2023 годах — то есть до переезда в Читу — Дубровин возглавлял свердловское управление капстроительства. А перед этим он год руководил АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области». Эта структура занималась так и не реализованным проектом строительства нового зала филармонии.
По предварительным данным URA.RU, претензии силовиков к Дубровину возникли именно по его работе в АНО. Пост замминистра строительства Свердловской области Дубровин занимал в 2017—2019 годах.
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