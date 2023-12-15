В Соликамске после коммунального коллапса восстановили отопление

16 декабря 2023 в 03:10 Размер текста - 17 +

Отопление восстановили в 00:35 16 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Соликамске Пермского края восстановили отопление после серии коммунальных аварий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «Теплоснабжение в г. Соликамск восстановлено в 00:35 16 декабря. К реагированию на происшествие привлекались 30 человек личного состава и 10 единиц техники. В случае возникновения внештатной ситуации обращайтесь по номеру телефона „112“», — сообщили в ведомстве. Ранее губернатор региона Дмитрий Махонин сообщил, что планирует принять кадровые решения после коммунальных аварий на теплосетях в Соликамске. По его словам, компенсацию жителям за лопнувшие батареи управляющие компании возьмут на себя, также будет перерасчет по коммунальным платежам. Прокуратура организовала проверку, во время которой намерена оценить работу чиновников, ответственных за бесперебойную поставку отопления и горячей воды.

В Соликамске Пермского края восстановили отопление после серии коммунальных аварий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «Теплоснабжение в г. Соликамск восстановлено в 00:35 16 декабря. К реагированию на происшествие привлекались 30 человек личного состава и 10 единиц техники. В случае возникновения внештатной ситуации обращайтесь по номеру телефона „112“», — сообщили в ведомстве. Ранее губернатор региона Дмитрий Махонин сообщил, что планирует принять кадровые решения после коммунальных аварий на теплосетях в Соликамске. По его словам, компенсацию жителям за лопнувшие батареи управляющие компании возьмут на себя, также будет перерасчет по коммунальным платежам. Прокуратура организовала проверку, во время которой намерена оценить работу чиновников, ответственных за бесперебойную поставку отопления и горячей воды.