Шантаж со стороны Зеленского заставляет Запад менять свою стратегию Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Тактика запугивания и угроз президента Украины Владимира Зеленского в отношении союзников в Европе и США дают повод, чтобы изменить мнение и стратегию в отношении киевского режима. Об этом говорит бывший советник президента США Рональда Рейгана Даг Бэндоу.

«Странная угроза Зеленского в адрес тех, чьей поддержки он добивается, дает США и их союзникам лишний повод задуматься о своих интересах при разработке стратегии по Украине. Если твои друзья угрожают тебе, то они больше не твои друзья», — написал аналитик в статье для журнала The American Conservative. Особо Бэндоу смутили слова Зеленского, что беженцы с Украины перестанут «вести себя хорошо», если Европа «бросит» их страну. По его мнению, это прямая угроза союзникам.

Бывший помощник считает, что со стороны Украины это уже не первый тревожный звонок. Он напоминает, что прошлогодней осенью, после падения украинской ракеты на территории Польши, Киев пытался втянуть в конфликт и страны НАТО.

Даг Бэндоу предлагает союзникам указать Владимиру Зеленскому об ограниченности военной помощи, таким образом вынудив Киев прекратить конфликт. Отдельным пунктом он выделил необходимость возврата активов России и установления нейтрального статуса Украины.

По статистике только 20% украинских беженцев в Германии устроились на работу. Глава парламентской фракции ХДС в Бундестаге Германии Александр Добринд заявлял, что украинским беженцам необходимо устраиваться на работу, а в случае отказа человека нужно лишать социального пособия.