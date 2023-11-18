18 ноября 2023

В Германии захотели отменить пособия для беженцев из Украины

© Служба новостей «URA.RU»
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Берлин, флаг германии, рейхстаг
Лишь 20% украинских беженцев в Германии трудоустроены Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинским беженцам необходимо устраиваться на работу, а в случае отказа человека нужно лишать социального пособия. Об этом заявил глава парламентской фракции ХДС в Бундестаге Германии Александр Добринд.

«Первоочередной задачей должно быть предоставление каждому взрослому украинскому беженцу предложения о работе. В случае отказа от работы пособия должны быть сокращены», — пояснил свою позицию Добриндт изданию Tagesschau. По его словам, в Германии необходимо менять подход к вопросу трудоустройства украинцев.

Как пояснил германский политик, только 20% украинских беженцев в Германии устроились на работу. При этом показатель в соседних Нидерландах намного выше — 70%. По его словам, до конца 2023 года на выплаты пособий украинцам планируется выделить еще три миллиарда евро.

Германия приняла порядка 1,1 миллиона мигрантов из Украины. При этом расходы ФРГ на беженцев составляют более 15 миллиардов долларов. В частности, Польша, в которую с начала спецоперации въехало около 960 тысяч украинцев выделила 17 миллиардов долларов на обеспечение мигрантов.

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Украинским беженцам необходимо устраиваться на работу, а в случае отказа человека нужно лишать социального пособия. Об этом заявил глава парламентской фракции ХДС в Бундестаге Германии Александр Добринд. «Первоочередной задачей должно быть предоставление каждому взрослому украинскому беженцу предложения о работе. В случае отказа от работы пособия должны быть сокращены», — пояснил свою позицию Добриндт изданию Tagesschau. По его словам, в Германии необходимо менять подход к вопросу трудоустройства украинцев. Как пояснил германский политик, только 20% украинских беженцев в Германии устроились на работу. При этом показатель в соседних Нидерландах намного выше — 70%. По его словам, до конца 2023 года на выплаты пособий украинцам планируется выделить еще три миллиарда евро. Германия приняла порядка 1,1 миллиона мигрантов из Украины. При этом расходы ФРГ на беженцев составляют более 15 миллиардов долларов. В частности, Польша, в которую с начала спецоперации въехало около 960 тысяч украинцев выделила 17 миллиардов долларов на обеспечение мигрантов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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