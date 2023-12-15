В январе из мэрии Перми уйдет глава правового управления Галина Ермакова

Глава правового управления администрации Перми намерена покинуть занимаемую должность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Начальник правового управления мэрии Перми Галина Ермакова уйдет со своего поста. По мнению источников в политэлите города, это случится в январе. Ермакова посвятила муниципальной службе более 30 лет.

«Администрацию Перми покидает Галина Ермакова. Это событие произойдет в январе», — поясняют источники в беседе с изданием «Коммерсант-Прикамье».

По имеющимся в распоряжении редакции URA.RU телефонам до Ермаковой дозвониться не получилось. В мэрии кадровый вопрос комментировать отказались, отметив, что никакие решения насчет главы управления не принимались.

Ранее мэрию прикамской столицы решил покинуть начальник департамента ЖКХ Станислав Баскаков. Команда управленцев меняется после назначения на должность главы города Эдуарда Соснина. Это случилось в августе.