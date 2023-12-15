15 декабря 2023

Мэрию Перми собирается покинуть самый опытный руководитель управления. Фото

В январе из мэрии Перми уйдет глава правового управления Галина Ермакова
© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган, чиновница, документы, заседание, бумаги к совещанию
Глава правового управления администрации Перми намерена покинуть занимаемую должность Фото:

Начальник правового управления мэрии Перми Галина Ермакова уйдет со своего поста. По мнению источников в политэлите города, это случится в январе. Ермакова посвятила муниципальной службе более 30 лет.

«Администрацию Перми покидает Галина Ермакова. Это событие произойдет в январе», — поясняют источники в беседе с изданием «Коммерсант-Прикамье».

По имеющимся в распоряжении редакции URA.RU телефонам до Ермаковой дозвониться не получилось. В мэрии кадровый вопрос комментировать отказались, отметив, что никакие решения насчет главы управления не принимались.

Ранее мэрию прикамской столицы решил покинуть начальник департамента ЖКХ Станислав Баскаков. Команда управленцев меняется после назначения на должность главы города Эдуарда Соснина. Это случилось в августе.

Галина Ермакова является одним из старейших работников мэрии
Галина Ермакова является одним из старейших работников мэрии
Фото:

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Начальник правового управления мэрии Перми Галина Ермакова уйдет со своего поста. По мнению источников в политэлите города, это случится в январе. Ермакова посвятила муниципальной службе более 30 лет. «Администрацию Перми покидает Галина Ермакова. Это событие произойдет в январе», — поясняют источники в беседе с изданием «Коммерсант-Прикамье». По имеющимся в распоряжении редакции URA.RU телефонам до Ермаковой дозвониться не получилось. В мэрии кадровый вопрос комментировать отказались, отметив, что никакие решения насчет главы управления не принимались. Ранее мэрию прикамской столицы решил покинуть начальник департамента ЖКХ Станислав Баскаков. Команда управленцев меняется после назначения на должность главы города Эдуарда Соснина. Это случилось в августе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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