Бывшего свердловского замминистра отправили под стражу

16 декабря 2023 в 12:31 Размер текста - 17 +

Игоря Дубровина подозревают в мошенничестве в особо крупном размере Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бывшего замминистра строительства Свердловской области Игоря Дубровина отправили под стражу до 23 декабря, передает корреспондент URA.RU из зала Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга. Защита Дубровина просила о домашнем аресте. Дубровину вменяют ч. 4. Ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. По предварительным данным, ему вменяют хищение более одного миллиона рублей при строительстве жилья для военных (Дубровин в тот момент, вероятно, работал в управлении заказчика капитального строительства Минобороны). У следствия якобы есть переписка, где Дубровин дает некие указания на тот момент действующему руководству компании «Омега-Строй». Общий объем хищений, по предварительным данным, мог составить 63 миллиона. В деле еще как минимум два фигуранта. Обвинение Дубровину пока не предъявили. «Он подозреваемый, поэтому ему дали 10 суток. Будем думать о дальнейшем плане действий. Будем отстаивать свою невиновность. <…> До конца не знаю, какая у Дубровина позиция. Как я знаю, он говорит, что не причастен к этому, там другие лица. Только признает знакомства с кем-то. <…> В материалах дела очень много [банковских] выписок. Это обычное дело. Не готов ответить, что это была за выписка от „Омеги-строй“ к Дубровину», — сказал корреспонденту URA.RU по горячим следам адвокат Дубровина Валерий Заречнов. Защита просила отправить Дубровина под домашний арест. Следствие по делу, как выяснилось, длится уже 10 месяцев. Дубровина задержали 14 декабря в Чите. В этот же день его освободили с поста зампредседателя правительства Забайкалья. Он занял его летом 2023-го. До этого Дубровин три года возглавлял свердловское управление капстроительства, которое курировало стройки Универсиады-2023. А в 2019—2020 годах Дубровин руководил АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области», которая занималась проектом строительства нового зала филармонии — так и не реализованным. Источник URA.RU ранее утверждал, что претензии силовиков к Дубровину могут быть связаны с его деятельностью именно в этой организации. Замом министра строительства Дубровин был в 2017—2019 годах. Также в его резюме значится директорство в екатеринбургском «Водоканале» (8 апреля-3 июля 2019 года). Он также доходил до финала кремлевского конкурса «Лидеры России». Его задержали в Чите 14 декабря. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывшего замминистра строительства Свердловской области Игоря Дубровина отправили под стражу до 23 декабря, передает корреспондент URA.RU из зала Верх-Исетского райсуда Екатеринбурга. Защита Дубровина просила о домашнем аресте. Дубровину вменяют ч. 4. Ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. По предварительным данным, ему вменяют хищение более одного миллиона рублей при строительстве жилья для военных (Дубровин в тот момент, вероятно, работал в управлении заказчика капитального строительства Минобороны). У следствия якобы есть переписка, где Дубровин дает некие указания на тот момент действующему руководству компании «Омега-Строй». Общий объем хищений, по предварительным данным, мог составить 63 миллиона. В деле еще как минимум два фигуранта. Обвинение Дубровину пока не предъявили. «Он подозреваемый, поэтому ему дали 10 суток. Будем думать о дальнейшем плане действий. Будем отстаивать свою невиновность. <…> До конца не знаю, какая у Дубровина позиция. Как я знаю, он говорит, что не причастен к этому, там другие лица. Только признает знакомства с кем-то. <…> В материалах дела очень много [банковских] выписок. Это обычное дело. Не готов ответить, что это была за выписка от „Омеги-строй“ к Дубровину», — сказал корреспонденту URA.RU по горячим следам адвокат Дубровина Валерий Заречнов. Защита просила отправить Дубровина под домашний арест. Следствие по делу, как выяснилось, длится уже 10 месяцев. Дубровина задержали 14 декабря в Чите. В этот же день его освободили с поста зампредседателя правительства Забайкалья. Он занял его летом 2023-го. До этого Дубровин три года возглавлял свердловское управление капстроительства, которое курировало стройки Универсиады-2023. А в 2019—2020 годах Дубровин руководил АНО «Центр развития социально-культурных инициатив Свердловской области», которая занималась проектом строительства нового зала филармонии — так и не реализованным. Источник URA.RU ранее утверждал, что претензии силовиков к Дубровину могут быть связаны с его деятельностью именно в этой организации. Замом министра строительства Дубровин был в 2017—2019 годах. Также в его резюме значится директорство в екатеринбургском «Водоканале» (8 апреля-3 июля 2019 года). Он также доходил до финала кремлевского конкурса «Лидеры России». Его задержали в Чите 14 декабря.