Япония готовит рекордный военный бюджет на 2024 год

16 декабря 2023 в 17:29 Размер текста - 17 +

Япония активно вооружается на случай обострения конфликта в Тихом океане Фото: miliman/pickupimage.com Японское правительство хочет одобрить рекордный военный бюджет на 2024 год в размере 54 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники. «Япония принимает окончательные меры по рекордному оборонному бюджету в размере 7,7 трлн иен (54 миллиарда долларов) на 2024 финансовый год в рамках интенсивного плана наращивания вооружений на фоне суровой обстановки в области региональной безопасности», — говорится в материале . В предыдущим году оборонный бюджет страны составлял 46,9 миллиарда долларов. Ожидается, что затраты на оборону будут расти с каждым годом. Также островное государство планирует создать штаб объединенного командования всех трех видов сил самообороны. В него войдут представители Сухопутных войск, ВМС и ВВС. К тому же идут работы по модернизации противокорабельной ракеты, а Великобритания, Италия и Япония вместе создадут эсминец с управляемой системой Aegis. Есть несколько причин, почему Япония вооружается. Среди них: усиление сотрудничества России и Китая, тайваньский вопрос и спор с Россией за Курильские острова. На случай обострения конфликта в Тихом океане у Японии будет большой запас вооружений. Также страна поддерживает Украину. Недавно Япония внесла в свой санкционной список российских генералов. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал URA.RU, что это связано с тем, что страна хотела выразить формальную поддержку Киеву. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Японское правительство хочет одобрить рекордный военный бюджет на 2024 год в размере 54 миллиарда долларов. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источники. «Япония принимает окончательные меры по рекордному оборонному бюджету в размере 7,7 трлн иен (54 миллиарда долларов) на 2024 финансовый год в рамках интенсивного плана наращивания вооружений на фоне суровой обстановки в области региональной безопасности», — говорится в материале. В предыдущим году оборонный бюджет страны составлял 46,9 миллиарда долларов. Ожидается, что затраты на оборону будут расти с каждым годом. Также островное государство планирует создать штаб объединенного командования всех трех видов сил самообороны. В него войдут представители Сухопутных войск, ВМС и ВВС. К тому же идут работы по модернизации противокорабельной ракеты, а Великобритания, Италия и Япония вместе создадут эсминец с управляемой системой Aegis. Есть несколько причин, почему Япония вооружается. Среди них: усиление сотрудничества России и Китая, тайваньский вопрос и спор с Россией за Курильские острова. На случай обострения конфликта в Тихом океане у Японии будет большой запас вооружений. Также страна поддерживает Украину. Недавно Япония внесла в свой санкционной список российских генералов. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа сказал URA.RU, что это связано с тем, что страна хотела выразить формальную поддержку Киеву.