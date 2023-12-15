Почему Япония наложила санкции на российских генералов

Депутат Госдумы Чепа: Япония задала новый тренд по поддержке Украины

15 декабря 2023 в 19:31 Размер текста - 17 +

Украине уже не хотят поставлять вооружение, сказал Алексей Чепа Фото: Министерство обороны Украины новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Япония ввела санкции в отношении российских генералов, чтобы выразить формальную поддержку Украине, при этом не оказывая реальной помощи в виде денег и оружия. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, отметив, что похожее поведение идет в рамках тренда по сокращению поддержки Киева. «Все больше голосов звучит о том, что страны не хотят давать Украине никаких денег, так как считают эту поддержку неэффективной. При этом все равно оказывают определенное политическое давление. Япония формально что-то делает, якобы предпринимает какие-то действия. Они говорят: мы отпишемся, что тоже поддерживаем Киев. Лучше поддержать так, чем деньгами», — сказал Алексей Чепа. Он подчеркнул, что подобные санкции никак не повлияют на РФ. «Многие страны уже не знают, чем отличиться. Придумывают новые санкции. Старые не приносят никакого эффекта. Такие действия сегодня носят не более чем популистский характер. Указанные в списке лица вряд ли планировали поездки в Японию», — отметил депутат. МИД Японии опубликовал санкционный список. В него вошло множество лиц из военного руководства России, включая главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ Александра Лапина, начальника главного оперативного управления генерального штаба ВС РФ Сергея Рудского, командующего войсками Западного военного округа и группировкой сил войск «Запад» Объединенной группировки российских войск на Украине Евгения Никифорова, командующего войсками Южного военного округа и группировкой войск «Юг» Сергея Кузовлева, а также командующего войсками Центрального военного округа и группировкой войск «Центр» Андрея Мордвичева. Под ограничения попали и Миасский автозавод «Урал» (Челябинская область), Уральский завод гражданской авиации (УзГА), а также три пермских предприятия: ЗАО «Специальное конструкторское бюро», ПАО «Мотовилихинские заводы» и завод «Машиностроитель». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Япония ввела санкции в отношении российских генералов, чтобы выразить формальную поддержку Украине, при этом не оказывая реальной помощи в виде денег и оружия. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, отметив, что похожее поведение идет в рамках тренда по сокращению поддержки Киева. «Все больше голосов звучит о том, что страны не хотят давать Украине никаких денег, так как считают эту поддержку неэффективной. При этом все равно оказывают определенное политическое давление. Япония формально что-то делает, якобы предпринимает какие-то действия. Они говорят: мы отпишемся, что тоже поддерживаем Киев. Лучше поддержать так, чем деньгами», — сказал Алексей Чепа. Он подчеркнул, что подобные санкции никак не повлияют на РФ. «Многие страны уже не знают, чем отличиться. Придумывают новые санкции. Старые не приносят никакого эффекта. Такие действия сегодня носят не более чем популистский характер. Указанные в списке лица вряд ли планировали поездки в Японию», — отметил депутат. МИД Японии опубликовал санкционный список. В него вошло множество лиц из военного руководства России, включая главнокомандующего Сухопутными войсками ВС РФ Александра Лапина, начальника главного оперативного управления генерального штаба ВС РФ Сергея Рудского, командующего войсками Западного военного округа и группировкой сил войск «Запад» Объединенной группировки российских войск на Украине Евгения Никифорова, командующего войсками Южного военного округа и группировкой войск «Юг» Сергея Кузовлева, а также командующего войсками Центрального военного округа и группировкой войск «Центр» Андрея Мордвичева. Под ограничения попали и Миасский автозавод «Урал» (Челябинская область), Уральский завод гражданской авиации (УзГА), а также три пермских предприятия: ЗАО «Специальное конструкторское бюро», ПАО «Мотовилихинские заводы» и завод «Машиностроитель».