Шольц неожиданно пришел на спектакль Серебренникова в Гамбурге. Видео

16 декабря 2023 в 22:19 Размер текста - 17 +

Шольц выразил свой восторг артистам Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Канцлер Германии Олаф Шольц посетил спектакль режиссера Кирилла Серебрянникова в Гамбурге. Политик даже зашел за кулисы, чтобы выразить артистам свое восхищение. Об этом режиссер сообщил в своем telegram-канале. «Олаф Шольц неожиданно посетил наш спектакль „BAROCCO“ в театре Талия (Гамбург)», — написал Серебрянников на канале . Он добавил, что сначала Шольц выпил вина, а после спектакля зашел за кулисы, чтобы выразить артистам свой восторг. Режиссер также отметил, что в одном из куплетов в импровизации на песню «Besogna morire», который исполнялся на венгерском языке, была озвучена шутка про «отношения» Олафа Шольца и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Ранее на встрече лидеров Европейского союза во время обсуждения возможного вступления Украины в Евросоюз Шольц предложил Орбану выйти из комнаты и допить свой кофе там. Таким образом канцлер Германии хотел преодолеть разногласия. А также позволить лидерам других стран принять решение о начале переговоров с Киевом в отсутствие Орбана. В свою очередь, он выступает против вступления Украины в ЕС.

Канцлер Германии Олаф Шольц посетил спектакль режиссера Кирилла Серебрянникова в Гамбурге. Политик даже зашел за кулисы, чтобы выразить артистам свое восхищение. Об этом режиссер сообщил в своем telegram-канале. «Олаф Шольц неожиданно посетил наш спектакль „BAROCCO“ в театре Талия (Гамбург)», — написал Серебрянников на канале. Он добавил, что сначала Шольц выпил вина, а после спектакля зашел за кулисы, чтобы выразить артистам свой восторг. Режиссер также отметил, что в одном из куплетов в импровизации на песню «Besogna morire», который исполнялся на венгерском языке, была озвучена шутка про «отношения» Олафа Шольца и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Ранее на встрече лидеров Европейского союза во время обсуждения возможного вступления Украины в Евросоюз Шольц предложил Орбану выйти из комнаты и допить свой кофе там. Таким образом канцлер Германии хотел преодолеть разногласия. А также позволить лидерам других стран принять решение о начале переговоров с Киевом в отсутствие Орбана. В свою очередь, он выступает против вступления Украины в ЕС.