Шольц неожиданно пришел на спектакль Серебренникова в Гамбурге. Видео

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НАТО. Москва. stock, Олаф Шольц, канцлер, stock
Шольц выразил свой восторг артистам Фото:

Канцлер Германии Олаф Шольц посетил спектакль режиссера Кирилла Серебрянникова в Гамбурге. Политик даже зашел за кулисы, чтобы выразить артистам свое восхищение. Об этом режиссер сообщил в своем telegram-канале.

«Олаф Шольц неожиданно посетил наш спектакль „BAROCCO“ в театре Талия (Гамбург)», — написал Серебрянников на канале. Он добавил, что сначала Шольц выпил вина, а после спектакля зашел за кулисы, чтобы выразить артистам свой восторг. Режиссер также отметил, что в одном из куплетов в импровизации на песню «Besogna morire», который исполнялся на венгерском языке, была озвучена шутка про «отношения» Олафа Шольца и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Ранее на встрече лидеров Европейского союза во время обсуждения возможного вступления Украины в Евросоюз Шольц предложил Орбану выйти из комнаты и допить свой кофе там. Таким образом канцлер Германии хотел преодолеть разногласия. А также позволить лидерам других стран принять решение о начале переговоров с Киевом в отсутствие Орбана. В свою очередь, он выступает против вступления Украины в ЕС.

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Канцлер Германии Олаф Шольц посетил спектакль режиссера Кирилла Серебрянникова в Гамбурге. Политик даже зашел за кулисы, чтобы выразить артистам свое восхищение. Об этом режиссер сообщил в своем telegram-канале. «Олаф Шольц неожиданно посетил наш спектакль „BAROCCO“ в театре Талия (Гамбург)», — написал Серебрянников на канале. Он добавил, что сначала Шольц выпил вина, а после спектакля зашел за кулисы, чтобы выразить артистам свой восторг. Режиссер также отметил, что в одном из куплетов в импровизации на песню «Besogna morire», который исполнялся на венгерском языке, была озвучена шутка про «отношения» Олафа Шольца и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Ранее на встрече лидеров Европейского союза во время обсуждения возможного вступления Украины в Евросоюз Шольц предложил Орбану выйти из комнаты и допить свой кофе там. Таким образом канцлер Германии хотел преодолеть разногласия. А также позволить лидерам других стран принять решение о начале переговоров с Киевом в отсутствие Орбана. В свою очередь, он выступает против вступления Украины в ЕС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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