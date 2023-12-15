Шольц попросил Орбана выйти за кофе, пока обсуждается путь Украины в ЕС

15 декабря 2023 в 11:29 Размер текста - 17 +

Олаф Шольц (на фото) захотел продолжить переговоры без Виктора Орбана, пишет Politico Фото: Bundesregierung\Kugler На встрече лидеров Европейского союза (ЕС) во время обсуждения возможного вступления Украины в ЕС канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти из комнаты и допить там свой кофе. Об этом пишет газета Politico. «Примерно через три часа после зашедших в тупик дискуссий между лидерами ЕС о вступлении Украины в блок канцлер Германии предложил Виктору Орбану: «возможно, вы возьмете кофе и выпьете его за пределами комнаты», — говорится в материале газеты. Там добавили, что Шольц таким образом хотел преодолеть разногласия и позволить лидерам остальных государств принять решение о начале переговоров с Украиной в отсутствии Орбана, который выступает против присоединения Киева к ЕС и предоставления ему военной помощи. Предложение канцлера вызвало удивление и неоднозначную реакцию, так как такой подход необычен и не использовался ранее на подобных встречах, заключил автор газеты. Страны Евросоюза начали переговоры с Украиной и Молдавией о возможном вступлении этих стран в ЕС. Об этом сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Решение Евросоюза о начале переговоров о принятии было положительно встречено Соединенными Штатами. Однако не все разделяют положительное отношение к присоединению Киева к ЕС. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал свою точку зрения, считая, что это может нанести серьезный удар по единству ЕС, передает «Утро.ру». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На встрече лидеров Европейского союза (ЕС) во время обсуждения возможного вступления Украины в ЕС канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану выйти из комнаты и допить там свой кофе. Об этом пишет газета Politico. «Примерно через три часа после зашедших в тупик дискуссий между лидерами ЕС о вступлении Украины в блок канцлер Германии предложил Виктору Орбану: «возможно, вы возьмете кофе и выпьете его за пределами комнаты», — говорится в материале газеты. Там добавили, что Шольц таким образом хотел преодолеть разногласия и позволить лидерам остальных государств принять решение о начале переговоров с Украиной в отсутствии Орбана, который выступает против присоединения Киева к ЕС и предоставления ему военной помощи. Предложение канцлера вызвало удивление и неоднозначную реакцию, так как такой подход необычен и не использовался ранее на подобных встречах, заключил автор газеты. Страны Евросоюза начали переговоры с Украиной и Молдавией о возможном вступлении этих стран в ЕС. Об этом сообщил председатель Европейского совета Шарль Мишель. Решение Евросоюза о начале переговоров о принятии было положительно встречено Соединенными Штатами. Однако не все разделяют положительное отношение к присоединению Киева к ЕС. Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо высказал свою точку зрения, считая, что это может нанести серьезный удар по единству ЕС, передает «Утро.ру».