В Британии осознали «финальный план» Путина по Украине

Express: Россия продолжает превосходить ВСУ, что соотносится с планом Путина

17 декабря 2023 в 09:03 Размер текста - 17 +

Россия продолжает показывать преимущество на поле боя перед ВСУ, пока Запад колеблется в плане помощи Киеву, передает Express Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Преимущество России на поле боя становится все более очевидным, в то время, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы с нехваткой вооружения и другие сложности. Об этом заявил вице-маршал авиации Британии в отставке Шон Белл, подчеркнув, что президент России Владимир Путин готовит в это время «финальный план». «Преимущество России на поле боя становится все более очевидным. Сама же Украина не смогла добиться значительных успехов на фронте. У Киева много проблем. Шансы против него, пока Владимир Путин готовит зловещий финальный „план“», — пояснил Шон Белл в материале Express. Бывший военный добавил, что помимо нехватки ресурсов, Киев также остается в уязвимом положении, так как не является членом НАТО. Также Белл указал на разногласия внутри стран Запада, касающиеся поддержки Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что нерешительность стран Запада по поводу принятия его страны в Евросоюз приведет к победе Путина. Журналисты из Bloomberg также говорили, что российский лидер «пошел ва-банк» в ситуации с украинским конфликтом, — Путин дал понять, что ускоряет военную промышленность в России. В это же время страны ЕС продолжают расходиться во мнениях касаемо поддержки Украины.

Преимущество России на поле боя становится все более очевидным, в то время, как Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы с нехваткой вооружения и другие сложности. Об этом заявил вице-маршал авиации Британии в отставке Шон Белл, подчеркнув, что президент России Владимир Путин готовит в это время «финальный план». «Преимущество России на поле боя становится все более очевидным. Сама же Украина не смогла добиться значительных успехов на фронте. У Киева много проблем. Шансы против него, пока Владимир Путин готовит зловещий финальный „план“», — пояснил Шон Белл в материале Express. Бывший военный добавил, что помимо нехватки ресурсов, Киев также остается в уязвимом положении, так как не является членом НАТО. Также Белл указал на разногласия внутри стран Запада, касающиеся поддержки Украины. Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что нерешительность стран Запада по поводу принятия его страны в Евросоюз приведет к победе Путина. Журналисты из Bloomberg также говорили, что российский лидер «пошел ва-банк» в ситуации с украинским конфликтом, — Путин дал понять, что ускоряет военную промышленность в России. В это же время страны ЕС продолжают расходиться во мнениях касаемо поддержки Украины.