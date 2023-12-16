Жители Надыма более пяти дней не могут забрать посылки в одном из пунктов «Ozon»

В городе Надым (ЯНАО) уже более пяти дней по неизвестным причинам не работает пункт выдачи «Ozon» по адресу Ленинградский проспект, 10е. Люди не могут забрать посылки, а адрес пункта для доставки не заблокирован. На ситуацию пожаловалась одна из покупательниц.
«Пункт выдачи „Оzon“, находящийся по адресу Ленинградский проспект, 10е, закрыт уже более 5 дней, я не могу забрать посылку, кроме того, еще несколько товаров едут в этот пункт. <…> Будьте внимательны, приложение до сих пор предлагает адрес данного пункта для доставки», — написала покупательница в группе «Злой и добрый надымчанин» в соцсети ВКонтакте.
Ранее, как говорит женщина, на двери висел лист с номером сотрудника пункта выдачи, но в нем не хватало двух цифр. Сейчас листа там нет, тем не менее пункт до сих пор закрыт. Женщина связалась с поддержкой «Ozon», однако, с ее слов, они ничем не смогли помочь.
Ранее URA.RU сообщило о недовольствах жителей Ноябрьска (ЯНАО) из-за задержек доставки с маркетплейса Wildberries. Товары застряли в распределительном центре в Сургуте (ХМАО) из-за морозов.
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