Жители Надыма более пяти дней не могут забрать посылки в одном из пунктов «Ozon»

17 декабря 2023 в 09:59 Размер текста - 17 +

Жительница Надыма пожаловалась на работу одного из пунктов выдачи «Ozon» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городе Надым (ЯНАО) уже более пяти дней по неизвестным причинам не работает пункт выдачи «Ozon» по адресу Ленинградский проспект, 10е. Люди не могут забрать посылки, а адрес пункта для доставки не заблокирован. На ситуацию пожаловалась одна из покупательниц. «Пункт выдачи „Оzon“, находящийся по адресу Ленинградский проспект, 10е, закрыт уже более 5 дней, я не могу забрать посылку, кроме того, еще несколько товаров едут в этот пункт. <…> Будьте внимательны, приложение до сих пор предлагает адрес данного пункта для доставки», — написала покупательница в группе «Злой и добрый надымчанин» в соцсети ВКонтакте. Ранее, как говорит женщина, на двери висел лист с номером сотрудника пункта выдачи, но в нем не хватало двух цифр. Сейчас листа там нет, тем не менее пункт до сих пор закрыт. Женщина связалась с поддержкой «Ozon», однако, с ее слов, они ничем не смогли помочь. Ранее URA.RU сообщило о недовольствах жителей Ноябрьска (ЯНАО) из-за задержек доставки с маркетплейса Wildberries. Товары застряли в распределительном центре в Сургуте (ХМАО) из-за морозов.

В городе Надым (ЯНАО) уже более пяти дней по неизвестным причинам не работает пункт выдачи «Ozon» по адресу Ленинградский проспект, 10е. Люди не могут забрать посылки, а адрес пункта для доставки не заблокирован. На ситуацию пожаловалась одна из покупательниц. «Пункт выдачи „Оzon“, находящийся по адресу Ленинградский проспект, 10е, закрыт уже более 5 дней, я не могу забрать посылку, кроме того, еще несколько товаров едут в этот пункт. <…> Будьте внимательны, приложение до сих пор предлагает адрес данного пункта для доставки», — написала покупательница в группе «Злой и добрый надымчанин» в соцсети ВКонтакте. Ранее, как говорит женщина, на двери висел лист с номером сотрудника пункта выдачи, но в нем не хватало двух цифр. Сейчас листа там нет, тем не менее пункт до сих пор закрыт. Женщина связалась с поддержкой «Ozon», однако, с ее слов, они ничем не смогли помочь. Ранее URA.RU сообщило о недовольствах жителей Ноябрьска (ЯНАО) из-за задержек доставки с маркетплейса Wildberries. Товары застряли в распределительном центре в Сургуте (ХМАО) из-за морозов.