16 декабря 2023
15 декабря 2023

Жители Надыма более пяти дней не могут забрать посылки в одном из пунктов «Ozon»

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, доставка, зима, логистика, ozon, озон, экспедитор
Жительница Надыма пожаловалась на работу одного из пунктов выдачи «Ozon» Фото:

В городе Надым (ЯНАО) уже более пяти дней по неизвестным причинам не работает пункт выдачи «Ozon» по адресу Ленинградский проспект, 10е. Люди не могут забрать посылки, а адрес пункта для доставки не заблокирован. На ситуацию пожаловалась одна из покупательниц.

«Пункт выдачи „Оzon“, находящийся по адресу Ленинградский проспект, 10е, закрыт уже более 5 дней, я не могу забрать посылку, кроме того, еще несколько товаров едут в этот пункт. <…> Будьте внимательны, приложение до сих пор предлагает адрес данного пункта для доставки», — написала покупательница в группе «Злой и добрый надымчанин» в соцсети ВКонтакте.

Ранее, как говорит женщина, на двери висел лист с номером сотрудника пункта выдачи, но в нем не хватало двух цифр. Сейчас листа там нет, тем не менее пункт до сих пор закрыт. Женщина связалась с поддержкой «Ozon», однако, с ее слов, они ничем не смогли помочь.

Ранее URA.RU сообщило о недовольствах жителей Ноябрьска (ЯНАО) из-за задержек доставки с маркетплейса Wildberries. Товары застряли в распределительном центре в Сургуте (ХМАО) из-за морозов.

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В городе Надым (ЯНАО) уже более пяти дней по неизвестным причинам не работает пункт выдачи «Ozon» по адресу Ленинградский проспект, 10е. Люди не могут забрать посылки, а адрес пункта для доставки не заблокирован. На ситуацию пожаловалась одна из покупательниц. «Пункт выдачи „Оzon“, находящийся по адресу Ленинградский проспект, 10е, закрыт уже более 5 дней, я не могу забрать посылку, кроме того, еще несколько товаров едут в этот пункт. <…> Будьте внимательны, приложение до сих пор предлагает адрес данного пункта для доставки», — написала покупательница в группе «Злой и добрый надымчанин» в соцсети ВКонтакте. Ранее, как говорит женщина, на двери висел лист с номером сотрудника пункта выдачи, но в нем не хватало двух цифр. Сейчас листа там нет, тем не менее пункт до сих пор закрыт. Женщина связалась с поддержкой «Ozon», однако, с ее слов, они ничем не смогли помочь. Ранее URA.RU сообщило о недовольствах жителей Ноябрьска (ЯНАО) из-за задержек доставки с маркетплейса Wildberries. Товары застряли в распределительном центре в Сургуте (ХМАО) из-за морозов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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