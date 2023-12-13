В ЯНАО задерживается доставка товаров с Wildberries

Жители Ноябрьска не могут получить заказанные товары с Wildberries
© Служба новостей «URA.RU»
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Стелла Курган. Курган, wildberries, грузовая машина, вайльдбериз
Доставка с Wildberries задерживается в преддверии зимних праздников Фото:

Жители Ноябрьска (ЯНАО) массово жалуются на задержку доставки товаров с маркетплейса Wildberries. Горожане сообщили об этом в социальной сети «ВКонтакте».

«Кто скажет, как найти сортировку Wildberries на промзоне? Сестра в роддоме, заказал вещи малышу и набор на выписку. В итоге, полстраны прошел заказ за 6 дней, но больше недели висит на нашей сортировке! Еще бы в Сургут заскочил! Там не могут отправить заказ, который лежит у них с 28 ноября! С Юга России дошел за 5 дней, а тут 350 километров — 2 недели не могут довезти!», — написал житель города в сообществе «Злой Ноябрянин».

Многие ямальцы поделились, что заказанные ими товары застряли в распределительном центре в Сургуте (ХМАО). «С 26 ноября в Сургуте заказ в распределительном центре», — написала Людмила Шкребтиенко. «У меня с 30 ноября задерживается», — поделился Даниил Олишевко. «Тоже поселился заказ там со 2 числа», — отметила Анастасия Сероед. «8 дней в Сургуте товар висел», — рассказала Елена Колесниченко.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу компании. На момент публикации новости ответ не был получен.

Ранее URA.RU сообщило о недовольствах жителей Надыма (ЯНАО) на счет нововведений в маркетплейсе Wildberries. Доставку товаров из интернет-магазина сделали платной.

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Жители Ноябрьска (ЯНАО) массово жалуются на задержку доставки товаров с маркетплейса Wildberries. Горожане сообщили об этом в социальной сети «ВКонтакте». «Кто скажет, как найти сортировку Wildberries на промзоне? Сестра в роддоме, заказал вещи малышу и набор на выписку. В итоге, полстраны прошел заказ за 6 дней, но больше недели висит на нашей сортировке! Еще бы в Сургут заскочил! Там не могут отправить заказ, который лежит у них с 28 ноября! С Юга России дошел за 5 дней, а тут 350 километров — 2 недели не могут довезти!», — написал житель города в сообществе «Злой Ноябрянин». Многие ямальцы поделились, что заказанные ими товары застряли в распределительном центре в Сургуте (ХМАО). «С 26 ноября в Сургуте заказ в распределительном центре», — написала Людмила Шкребтиенко. «У меня с 30 ноября задерживается», — поделился Даниил Олишевко. «Тоже поселился заказ там со 2 числа», — отметила Анастасия Сероед. «8 дней в Сургуте товар висел», — рассказала Елена Колесниченко. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу компании. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщило о недовольствах жителей Надыма (ЯНАО) на счет нововведений в маркетплейсе Wildberries. Доставку товаров из интернет-магазина сделали платной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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