В ЯНАО задерживается доставка товаров с Wildberries

Жители Ноябрьска не могут получить заказанные товары с Wildberries

13 декабря 2023 в 17:53 Размер текста - 17 +

Доставка с Wildberries задерживается в преддверии зимних праздников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Ноябрьска (ЯНАО) массово жалуются на задержку доставки товаров с маркетплейса Wildberries. Горожане сообщили об этом в социальной сети «ВКонтакте». «Кто скажет, как найти сортировку Wildberries на промзоне? Сестра в роддоме, заказал вещи малышу и набор на выписку. В итоге, полстраны прошел заказ за 6 дней, но больше недели висит на нашей сортировке! Еще бы в Сургут заскочил! Там не могут отправить заказ, который лежит у них с 28 ноября! С Юга России дошел за 5 дней, а тут 350 километров — 2 недели не могут довезти!», — написал житель города в сообществе «Злой Ноябрянин». Многие ямальцы поделились, что заказанные ими товары застряли в распределительном центре в Сургуте (ХМАО). «С 26 ноября в Сургуте заказ в распределительном центре», — написала Людмила Шкребтиенко. «У меня с 30 ноября задерживается», — поделился Даниил Олишевко. «Тоже поселился заказ там со 2 числа», — отметила Анастасия Сероед. «8 дней в Сургуте товар висел», — рассказала Елена Колесниченко. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу компании. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщило о недовольствах жителей Надыма (ЯНАО) на счет нововведений в маркетплейсе Wildberries. Доставку товаров из интернет-магазина сделали платной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Ноябрьска (ЯНАО) массово жалуются на задержку доставки товаров с маркетплейса Wildberries. Горожане сообщили об этом в социальной сети «ВКонтакте». «Кто скажет, как найти сортировку Wildberries на промзоне? Сестра в роддоме, заказал вещи малышу и набор на выписку. В итоге, полстраны прошел заказ за 6 дней, но больше недели висит на нашей сортировке! Еще бы в Сургут заскочил! Там не могут отправить заказ, который лежит у них с 28 ноября! С Юга России дошел за 5 дней, а тут 350 километров — 2 недели не могут довезти!», — написал житель города в сообществе «Злой Ноябрянин». Многие ямальцы поделились, что заказанные ими товары застряли в распределительном центре в Сургуте (ХМАО). «С 26 ноября в Сургуте заказ в распределительном центре», — написала Людмила Шкребтиенко. «У меня с 30 ноября задерживается», — поделился Даниил Олишевко. «Тоже поселился заказ там со 2 числа», — отметила Анастасия Сероед. «8 дней в Сургуте товар висел», — рассказала Елена Колесниченко. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу компании. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщило о недовольствах жителей Надыма (ЯНАО) на счет нововведений в маркетплейсе Wildberries. Доставку товаров из интернет-магазина сделали платной.