В ХМАО прибыли «Пермские боги»

В Музее Природы и Человека Ханты-Мансийска 16 декабря открылась выставка, где Пермская художественная галерея представила экспозицию, посвященную деревянной храмовой скульптуре. Экспонаты еще называют «Пермскими богами». Об этом рассказала хранитель коллекции Ксения Зубакина.
«В музее ХМАО открылась выставка „Пермские боги“. Здесь представлены произведения деревянной храмовой скульптуры XVIII—XIX веков. Эта экспозиция принципиально отличается от предыдущих. Раньше „на гастроли“ ездили в основном экспонаты из запасников, сейчас показаны <…> ключевые предметы из постоянной экспозиции», — пояснила Ксения Зубакина в беседе с «Новым компаньоном».
В 2023 году ханты-мансийский музей и пермская галерея заключили соглашение о сотрудничестве, который подразумевает совместную реализацию проектов. Выставка «Пермские боги» стала первым из них.
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