Совфеду предложили разрешить мигрантам работать в такси

17 декабря 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

Мигрантам хотят на два года позволить работать таксистами в России Фото: Денис Моргунов © URA.RU Общественный совет по развитию такси предложил Совету Федерации допустить мигрантов к работе таксистами на территории России на два года. Об этом рассказала председатель совета Ирина Зарипова. «Мы предлагаем разрешить временный [на два года — прим. URA.RU] допуск мигрантов за руль такси под жестким контролем», — рассказала Ирина Зарипова. Ее слова передает РБК. По словам председателя, сейчас в РФ есть возможность фиксировать параметры движения автомобильного транспорта при помощи специального прибора — страховой телематики. В настоящий момент в России могут работать таксистами водители с правами из Киргизии, Белоруссии и прочих стран, где русский язык является государственным. Остальные же должны получить сначала водительское удостоверение российского образца. Как рассказала Зарипова, сейчас в стране наблюдается нехватка водителей такси. Бывший заместитель главы МИД РФ Сергей Орджоникидзе ранее предлагал вводить экзамены для мигрантов, которые приезжают в Россию. По его словам, это поможет решить проблему с нехваткой кадров в стране. В настоящий момент наблюдается нарушение мигрантами запрета на работу таксистами. Они регистрируют аккаунты в приложениях такси на третьих лиц.

Общественный совет по развитию такси предложил Совету Федерации допустить мигрантов к работе таксистами на территории России на два года. Об этом рассказала председатель совета Ирина Зарипова. «Мы предлагаем разрешить временный [на два года — прим. URA.RU] допуск мигрантов за руль такси под жестким контролем», — рассказала Ирина Зарипова. Ее слова передает РБК. По словам председателя, сейчас в РФ есть возможность фиксировать параметры движения автомобильного транспорта при помощи специального прибора — страховой телематики. В настоящий момент в России могут работать таксистами водители с правами из Киргизии, Белоруссии и прочих стран, где русский язык является государственным. Остальные же должны получить сначала водительское удостоверение российского образца. Как рассказала Зарипова, сейчас в стране наблюдается нехватка водителей такси. Бывший заместитель главы МИД РФ Сергей Орджоникидзе ранее предлагал вводить экзамены для мигрантов, которые приезжают в Россию. По его словам, это поможет решить проблему с нехваткой кадров в стране. В настоящий момент наблюдается нарушение мигрантами запрета на работу таксистами. Они регистрируют аккаунты в приложениях такси на третьих лиц.