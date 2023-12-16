Кто такие эльфы, угрозу которых обсуждали в Кургане

Эльфы, об угрозе которых говорили в Кургане, являются персонажами мифов кельтов

17 декабря 2023 в 13:30 Размер текста - 17 +

Последняя перепись населения РФ зафиксировала «эльфийскую народность» Фото: Размик Закарян © URA.RU Эльфы являются вымышленным народом из скандинавского и кельтского фольклоров. Угрозу в популяризации культуры этих существ увидел член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Андрей Худолеев. По его словам, интерес молодежи к эльфам и их языку представляет серьезную угрозу. Об этом шла речь на форуме «Многонациональная молодежь Зауралья» в Кургане. В открытых источниках указано, что эльфы — это «волшебный народ в германо-скандинавском и кельтском фольклоре. Их описания в различных мифологиях отличаются, но, как правило, это красивые, светлые существа, живущие в лесу. Эльфы являются одними из ключевых персонажей сказочной и фантастической литературы, в особенности в жанре фэнтези. В мифологии существует и другой тип эльфов, которые называется «темные». Они, как правило, живут под землей и обладают смуглой кожей, используют магические силы, которые способны причинить вред живым существам. В позднем фольклоре этот образ слился с гномами. Более широкую известно эльфы получили после выхода в тираж произведений Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец» и «Хоббит, или Туда и обратно». Британский писатель и лингвист создал вымышленный эльфийский язык, на котором говорили герои его книг. Речь эльфов стала популярна среди фанатов фэнтези, включая россиян. Прошедшая перепись населения России официально зафиксировала «эльфийскую народность». Эльфами себя идентифицировали чуть более 12 тысяч человек, подчеркнул Худолеев. По его словам, в каждом городе есть учителя, которые рассказывают, что у них есть дети, изучающие эльфийский язык. Худолеев намерен начать борьбу с этим явлением. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Эльфы являются вымышленным народом из скандинавского и кельтского фольклоров. Угрозу в популяризации культуры этих существ увидел член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Андрей Худолеев. По его словам, интерес молодежи к эльфам и их языку представляет серьезную угрозу. Об этом шла речь на форуме «Многонациональная молодежь Зауралья» в Кургане. В открытых источниках указано, что эльфы — это «волшебный народ в германо-скандинавском и кельтском фольклоре. Их описания в различных мифологиях отличаются, но, как правило, это красивые, светлые существа, живущие в лесу. Эльфы являются одними из ключевых персонажей сказочной и фантастической литературы, в особенности в жанре фэнтези. В мифологии существует и другой тип эльфов, которые называется «темные». Они, как правило, живут под землей и обладают смуглой кожей, используют магические силы, которые способны причинить вред живым существам. В позднем фольклоре этот образ слился с гномами. Более широкую известно эльфы получили после выхода в тираж произведений Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец» и «Хоббит, или Туда и обратно». Британский писатель и лингвист создал вымышленный эльфийский язык, на котором говорили герои его книг. Речь эльфов стала популярна среди фанатов фэнтези, включая россиян. Прошедшая перепись населения России официально зафиксировала «эльфийскую народность». Эльфами себя идентифицировали чуть более 12 тысяч человек, подчеркнул Худолеев. По его словам, в каждом городе есть учителя, которые рассказывают, что у них есть дети, изучающие эльфийский язык. Худолеев намерен начать борьбу с этим явлением.