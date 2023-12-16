16 декабря 2023

Коммунальными авариями в Осинском округе Пермского края занялась прокуратура

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Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, прокурор, погоны, форма, генеральная прокуратура российской федерации
Прокуратура проверит работу чиновников Фото:

Сотрудники прокуратуры организовали проверку после серии коммунальных аварий в Осе (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба краевого ведомства. Утром 16 декабря жители территории остались без отопления.

«Прокуратура Осинского района проводит проверку из-за аварийной ситуации, которая повлекла за собой отключение от теплоснабжения части жилого фонда и соцобъектов в Осе. В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку действиям должностных лиц», — передает telegram-канал ведомства.

В результате прорыва сети тысячи жителей округа остались без тепла. Под отключение попали 49 многоквартирных домов, школа, три корпуса детсада и дворец культуры. После того как обнаружили место утечки, произошла новая авария.

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Сотрудники прокуратуры организовали проверку после серии коммунальных аварий в Осе (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба краевого ведомства. Утром 16 декабря жители территории остались без отопления. «Прокуратура Осинского района проводит проверку из-за аварийной ситуации, которая повлекла за собой отключение от теплоснабжения части жилого фонда и соцобъектов в Осе. В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку действиям должностных лиц», — передает telegram-канал ведомства. В результате прорыва сети тысячи жителей округа остались без тепла. Под отключение попали 49 многоквартирных домов, школа, три корпуса детсада и дворец культуры. После того как обнаружили место утечки, произошла новая авария.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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