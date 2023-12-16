Коммунальными авариями в Осинском округе Пермского края занялась прокуратура

Прокуратура проверит работу чиновников Фото: Софья Сандурская © URA.RU

Сотрудники прокуратуры организовали проверку после серии коммунальных аварий в Осе (Пермский край). Об этом сообщила пресс-служба краевого ведомства. Утром 16 декабря жители территории остались без отопления.

«Прокуратура Осинского района проводит проверку из-за аварийной ситуации, которая повлекла за собой отключение от теплоснабжения части жилого фонда и соцобъектов в Осе. В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку действиям должностных лиц», — передает telegram-канал ведомства.

В результате прорыва сети тысячи жителей округа остались без тепла. Под отключение попали 49 многоквартирных домов, школа, три корпуса детсада и дворец культуры. После того как обнаружили место утечки, произошла новая авария.