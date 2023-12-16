СК начал проверку после смерти подростка на состязаниях по боксу в Первоуральске

17 декабря 2023 в 19:11 Размер текста - 17 +

Полиция и СК устанавливают обстоятельства происшествия Фото: Владимир Андреев © URA.RU Следственный комитет начал проверку после смерти 14-летнего школьника на соревнованиях по боксу в Первоуральске. Об этом сообщил URA.RU старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. «Следственным отделом по Первоуральску проводится процессуальная проверка по факту смерти подростка на соревнованиях по боксу <…> Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Тело подростка направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти», — сказал Александр Шульга. Следователи изучают документацию о допуске спортсменов до соревнований. Начальник пресс-службы ГУ МВД региона Валерий Горелых рассказал, что мальчик воспитывался в хорошей семье. «Мальчик воспитывался в полной благополучной семье, характеризовался положительно. Отец работает на местном заводе, мама — самозанятая. Мальчик, как и его семья, на учете в ПДН не состоял, родители судимостей не имеют. У мамы с папой погибшего ребенка есть еще две дочери», — рассказал полковник Горелых. Он уточнил, что мальчик упал на ринге после сильного удара в область печени. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции территориального ОВД совместно с коллегами из регионального СК. Трагедия произошла 17 декабря на первенстве по боксу в Первоуральске. После пропуска нескольких ударов мальчик потерял сознание. Врачи не успели помочь школьнику, он скончался в машине скорой помощи. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Следственный комитет начал проверку после смерти 14-летнего школьника на соревнованиях по боксу в Первоуральске. Об этом сообщил URA.RU старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга. «Следственным отделом по Первоуральску проводится процессуальная проверка по факту смерти подростка на соревнованиях по боксу <…> Следователем СКР проведен осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Тело подростка направлено на экспертизу для выяснения точной причины смерти», — сказал Александр Шульга. Следователи изучают документацию о допуске спортсменов до соревнований. Начальник пресс-службы ГУ МВД региона Валерий Горелых рассказал, что мальчик воспитывался в хорошей семье. «Мальчик воспитывался в полной благополучной семье, характеризовался положительно. Отец работает на местном заводе, мама — самозанятая. Мальчик, как и его семья, на учете в ПДН не состоял, родители судимостей не имеют. У мамы с папой погибшего ребенка есть еще две дочери», — рассказал полковник Горелых. Он уточнил, что мальчик упал на ринге после сильного удара в область печени. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники полиции территориального ОВД совместно с коллегами из регионального СК. Трагедия произошла 17 декабря на первенстве по боксу в Первоуральске. После пропуска нескольких ударов мальчик потерял сознание. Врачи не успели помочь школьнику, он скончался в машине скорой помощи.