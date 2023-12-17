Экономика Бизнес Силуанов опроверг слухи о национализации «Балтики» 17 декабря 2023 в 19:14 Размер текста - 17 + Силуанов сообщил, что компанию отдали во временное управление Фото: Владимир Андреев © URA.RU Планов национализации пивоваренной компании «Балтика» сейчас нет. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. По его словам, компания передана во временное управление. «Власти России не планируют национализацию пивоваренной компании „Балтика“», — заявил Силуанов. Его слова передает РБК. Компанию отдали во временное управление, отметил глава Минфина. Ранее президент «Балтики» Таймураз Боллоев сообщил, что в РФ предложили провести национализацию пивоваренной компании. «Балтику» могут лишить прав на некоторые глобальные бренды, включая Tuborg и Kronenbourg. Планов национализации пивоваренной компании «Балтика» сейчас нет. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. По его словам, компания передана во временное управление. «Власти России не планируют национализацию пивоваренной компании „Балтика“», — заявил Силуанов. Его слова передает РБК. Компанию отдали во временное управление, отметил глава Минфина. Ранее президент «Балтики» Таймураз Боллоев сообщил, что в РФ предложили провести национализацию пивоваренной компании. «Балтику» могут лишить прав на некоторые глобальные бренды, включая Tuborg и Kronenbourg. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям