Силуанов опроверг слухи о национализации «Балтики»

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Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме. Москва, силуанов антон
Силуанов сообщил, что компанию отдали во временное управление Фото:

Планов национализации пивоваренной компании «Балтика» сейчас нет. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. По его словам, компания передана во временное управление.

«Власти России не планируют национализацию пивоваренной компании „Балтика“», — заявил Силуанов. Его слова передает РБК. Компанию отдали во временное управление, отметил глава Минфина.

Ранее президент «Балтики» Таймураз Боллоев сообщил, что в РФ предложили провести национализацию пивоваренной компании. «Балтику» могут лишить прав на некоторые глобальные бренды, включая Tuborg и Kronenbourg.

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Планов национализации пивоваренной компании «Балтика» сейчас нет. Об этом заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. По его словам, компания передана во временное управление. «Власти России не планируют национализацию пивоваренной компании „Балтика“», — заявил Силуанов. Его слова передает РБК. Компанию отдали во временное управление, отметил глава Минфина. Ранее президент «Балтики» Таймураз Боллоев сообщил, что в РФ предложили провести национализацию пивоваренной компании. «Балтику» могут лишить прав на некоторые глобальные бренды, включая Tuborg и Kronenbourg.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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