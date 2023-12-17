Бойцы ВСУ показали, как западная техника застряла в грязи на фронте. Видео

17 декабря 2023 в 21:41 Размер текста - 17 +

Из-за погодных условий западные машины застревают в грязи Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западная техника, которую ВСУ используют на фронте, застревает в грязи из-за погодных условий. Кадры опубликовал украинский telegram-канал УНИАН. «Погодная обстановка на фронте», — так авторы канала подписали видеоролик. На кадрах западные машины вязнут в грязи, украинские бойцы предпринимают попытки вытолкнуть их. Ранее военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин сообщил, что при наступлении осенней распутицы западная техника будет застревать в грязи, так как она тяжелее российской на десятки тонн. По его словам, это сделает ее легкой мишенью для обстрела.

Западная техника, которую ВСУ используют на фронте, застревает в грязи из-за погодных условий. Кадры опубликовал украинский telegram-канал УНИАН. «Погодная обстановка на фронте», — так авторы канала подписали видеоролик. На кадрах западные машины вязнут в грязи, украинские бойцы предпринимают попытки вытолкнуть их. Ранее военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин сообщил, что при наступлении осенней распутицы западная техника будет застревать в грязи, так как она тяжелее российской на десятки тонн. По его словам, это сделает ее легкой мишенью для обстрела.