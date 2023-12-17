Бойцы ВСУ показали, как западная техника застряла в грязи на фронте. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, броневик, бронетранспортер, всу, stock
Из-за погодных условий западные машины застревают в грязи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Западная техника, которую ВСУ используют на фронте, застревает в грязи из-за погодных условий. Кадры опубликовал украинский telegram-канал УНИАН.

«Погодная обстановка на фронте», — так авторы канала подписали видеоролик. На кадрах западные машины вязнут в грязи, украинские бойцы предпринимают попытки вытолкнуть их.

Ранее военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин сообщил, что при наступлении осенней распутицы западная техника будет застревать в грязи, так как она тяжелее российской на десятки тонн. По его словам, это сделает ее легкой мишенью для обстрела.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Западная техника, которую ВСУ используют на фронте, застревает в грязи из-за погодных условий. Кадры опубликовал украинский telegram-канал УНИАН. «Погодная обстановка на фронте», — так авторы канала подписали видеоролик. На кадрах западные машины вязнут в грязи, украинские бойцы предпринимают попытки вытолкнуть их. Ранее военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин сообщил, что при наступлении осенней распутицы западная техника будет застревать в грязи, так как она тяжелее российской на десятки тонн. По его словам, это сделает ее легкой мишенью для обстрела.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...