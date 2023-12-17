Из-за погодных условий западные машины застревают в грязи
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Западная техника, которую ВСУ используют на фронте, застревает в грязи из-за погодных условий. Кадры опубликовал украинский telegram-канал УНИАН.
«Погодная обстановка на фронте», — так авторы канала подписали видеоролик. На кадрах западные машины вязнут в грязи, украинские бойцы предпринимают попытки вытолкнуть их.
Ранее военный обозреватель полковник в отставке Виктор Литовкин сообщил, что при наступлении осенней распутицы западная техника будет застревать в грязи, так как она тяжелее российской на десятки тонн. По его словам, это сделает ее легкой мишенью для обстрела.
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