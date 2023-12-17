17 декабря 2023

США придумали новый способ помочь Украине

Сенатор Манчин: США ограничат число беженцев в стране в обмен на помощь Украине
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Москва, сша, флаг сша
В США задумались о выдворении украинских беженцев ради помощи ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти США могут сократить число украинских беженцев, находящихся на американской территории, в обмен на новую помощь Киеву. Об этом рассказал сенатор-демократ Джо Манчин.

«Это так», — сказал он в интервью CNN, отвечая на соответствующий вопрос телеведущего. Он заявил, что этот вопрос обсудят в рамках предстоящей сделки республиканцев с администрацией президента США Джо Байдена по ужесточению миграционного законодательства и охране границы.

Также, по его словам, стороны обсуждают вопросы ужесточения требований к просящим убежище иностранцам, которые прибывают на американскую территорию, а также ускоренную процедуру депортации мигрантов. Будущая сделка сената с Белым домом «изменит положение вещей», сказал Манчин. К тому же сенатор считает, что «опасную иммиграцию со всего мира» нужно остановить.

Ранее законопроект о выделении помощи Киеву в Сенате США заблокировали. Позже в США заявили, что они готовы выдворить беженцев, чтобы республиканцы одобрили новое финансирование Украины.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Власти США могут сократить число украинских беженцев, находящихся на американской территории, в обмен на новую помощь Киеву. Об этом рассказал сенатор-демократ Джо Манчин. «Это так», — сказал он в интервью CNN, отвечая на соответствующий вопрос телеведущего. Он заявил, что этот вопрос обсудят в рамках предстоящей сделки республиканцев с администрацией президента США Джо Байдена по ужесточению миграционного законодательства и охране границы. Также, по его словам, стороны обсуждают вопросы ужесточения требований к просящим убежище иностранцам, которые прибывают на американскую территорию, а также ускоренную процедуру депортации мигрантов. Будущая сделка сената с Белым домом «изменит положение вещей», сказал Манчин. К тому же сенатор считает, что «опасную иммиграцию со всего мира» нужно остановить. Ранее законопроект о выделении помощи Киеву в Сенате США заблокировали. Позже в США заявили, что они готовы выдворить беженцев, чтобы республиканцы одобрили новое финансирование Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...