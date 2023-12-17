США придумали новый способ помочь Украине

Сенатор Манчин: США ограничат число беженцев в стране в обмен на помощь Украине

18 декабря 2023 в 00:47 Размер текста - 17 +

В США задумались о выдворении украинских беженцев ради помощи ВСУ Фото: Алексей Гайнов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти США могут сократить число украинских беженцев, находящихся на американской территории, в обмен на новую помощь Киеву. Об этом рассказал сенатор-демократ Джо Манчин. «Это так», — сказал он в интервью CNN, отвечая на соответствующий вопрос телеведущего. Он заявил, что этот вопрос обсудят в рамках предстоящей сделки республиканцев с администрацией президента США Джо Байдена по ужесточению миграционного законодательства и охране границы. Также, по его словам, стороны обсуждают вопросы ужесточения требований к просящим убежище иностранцам, которые прибывают на американскую территорию, а также ускоренную процедуру депортации мигрантов. Будущая сделка сената с Белым домом «изменит положение вещей», сказал Манчин. К тому же сенатор считает, что «опасную иммиграцию со всего мира» нужно остановить. Ранее законопроект о выделении помощи Киеву в Сенате США заблокировали. Позже в США заявили, что они готовы выдворить беженцев, чтобы республиканцы одобрили новое финансирование Украины.

Власти США могут сократить число украинских беженцев, находящихся на американской территории, в обмен на новую помощь Киеву. Об этом рассказал сенатор-демократ Джо Манчин. «Это так», — сказал он в интервью CNN, отвечая на соответствующий вопрос телеведущего. Он заявил, что этот вопрос обсудят в рамках предстоящей сделки республиканцев с администрацией президента США Джо Байдена по ужесточению миграционного законодательства и охране границы. Также, по его словам, стороны обсуждают вопросы ужесточения требований к просящим убежище иностранцам, которые прибывают на американскую территорию, а также ускоренную процедуру депортации мигрантов. Будущая сделка сената с Белым домом «изменит положение вещей», сказал Манчин. К тому же сенатор считает, что «опасную иммиграцию со всего мира» нужно остановить. Ранее законопроект о выделении помощи Киеву в Сенате США заблокировали. Позже в США заявили, что они готовы выдворить беженцев, чтобы республиканцы одобрили новое финансирование Украины.