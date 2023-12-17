17 декабря 2023

Депутат Гурулев потребовал от россиянок рожать больше детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит детского омбудсмена Анны Кузнецовой в Екатеринбург, роддом, новорожденный, родильный дом
Депутат считает, что двое детей в семье — это мало Фото:

Депутат Госдумы Андрей Гурулев считает, что женщинам в России нужно рожать как можно больше детей. Свою позицию по решению демографической проблемы он озвучил в эфире программы «Соловьев Live».

По мнению политика, если в семье есть квартира и машина, то рожать надо и больше, чем двое детей. Два ребенка по мнению Гурулева — это мало. В семье депутата трое детей, но он считает это своим упущением. «Мозгов не хватило в свое время больше родить. Мало», — заявил Гурулев в интервью.

Ранее политик призвал россиян рожать «по приказу» президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что традиционными ценностями в России является многодетная семья и Родина. В Госдуме также на протяжении нескольких месяцев обсуждают запрет на аборт. На рассмотрение был внесен законопроект, запрещающий частным клиникам прерывать беременность.

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Депутат Госдумы Андрей Гурулев считает, что женщинам в России нужно рожать как можно больше детей. Свою позицию по решению демографической проблемы он озвучил в эфире программы «Соловьев Live». По мнению политика, если в семье есть квартира и машина, то рожать надо и больше, чем двое детей. Два ребенка по мнению Гурулева — это мало. В семье депутата трое детей, но он считает это своим упущением. «Мозгов не хватило в свое время больше родить. Мало», — заявил Гурулев в интервью. Ранее политик призвал россиян рожать «по приказу» президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что традиционными ценностями в России является многодетная семья и Родина. В Госдуме также на протяжении нескольких месяцев обсуждают запрет на аборт. На рассмотрение был внесен законопроект, запрещающий частным клиникам прерывать беременность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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