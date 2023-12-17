Депутат Гурулев потребовал от россиянок рожать больше детей

Депутат Госдумы Андрей Гурулев считает, что женщинам в России нужно рожать как можно больше детей. Свою позицию по решению демографической проблемы он озвучил в эфире программы «Соловьев Live».
По мнению политика, если в семье есть квартира и машина, то рожать надо и больше, чем двое детей. Два ребенка по мнению Гурулева — это мало. В семье депутата трое детей, но он считает это своим упущением. «Мозгов не хватило в свое время больше родить. Мало», — заявил Гурулев в интервью.
Ранее политик призвал россиян рожать «по приказу» президента России Владимира Путина. Он подчеркнул, что традиционными ценностями в России является многодетная семья и Родина. В Госдуме также на протяжении нескольких месяцев обсуждают запрет на аборт. На рассмотрение был внесен законопроект, запрещающий частным клиникам прерывать беременность.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.