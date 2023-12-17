Yle: россияне и жители Финляндии нашли способ добиться открытия границ с РФ

Россияне и жители Финляндии с двойным гражданством создают ассоциацию, добиваясь открытия границы с РФ. Об этом сообщает Yle.
«Россияне и лица с двойным гражданством, проживающие в Финляндии, создают ассоциацию для защиты своих интересов», — сказано в сообщении. Ее главная задача в том, чтобы добиться открытия восточной границы, отмечается в материале.
Ассоциация будет решать проблемы, которые возникают в условиях закрытия границы, сказано в сообщении. А также в результате решений правительства, ущемляющих права не только некоторых меньшинств, но и финнов, уточняется в материале.
С 15 декабря по 14 января Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией, пишет «Национальная служба новостей». Закрытие связано с миграционном потоком.
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