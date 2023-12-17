Yle: россияне и жители Финляндии нашли способ добиться открытия границ с РФ

18 декабря 2023 в 02:27 Размер текста - 17 +

Ассоциация будет заниматься решением проблем, возникающих в условиях закрытия границы Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Россияне и жители Финляндии с двойным гражданством создают ассоциацию, добиваясь открытия границы с РФ. Об этом сообщает Yle. «Россияне и лица с двойным гражданством, проживающие в Финляндии, создают ассоциацию для защиты своих интересов», — сказано в сообщении. Ее главная задача в том, чтобы добиться открытия восточной границы, отмечается в материале. Ассоциация будет решать проблемы, которые возникают в условиях закрытия границы, сказано в сообщении. А также в результате решений правительства, ущемляющих права не только некоторых меньшинств, но и финнов, уточняется в материале. С 15 декабря по 14 января Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией, пишет «Национальная служба новостей». Закрытие связано с миграционном потоком.

Россияне и жители Финляндии с двойным гражданством создают ассоциацию, добиваясь открытия границы с РФ. Об этом сообщает Yle. «Россияне и лица с двойным гражданством, проживающие в Финляндии, создают ассоциацию для защиты своих интересов», — сказано в сообщении. Ее главная задача в том, чтобы добиться открытия восточной границы, отмечается в материале. Ассоциация будет решать проблемы, которые возникают в условиях закрытия границы, сказано в сообщении. А также в результате решений правительства, ущемляющих права не только некоторых меньшинств, но и финнов, уточняется в материале. С 15 декабря по 14 января Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией, пишет «Национальная служба новостей». Закрытие связано с миграционном потоком.