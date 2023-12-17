17 декабря 2023

Yle: россияне и жители Финляндии нашли способ добиться открытия границ с РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
НАТО. Москва. stock, нато, финляндия, флаг, швеция, stock
Ассоциация будет заниматься решением проблем, возникающих в условиях закрытия границы Фото:

Россияне и жители Финляндии с двойным гражданством создают ассоциацию, добиваясь открытия границы с РФ. Об этом сообщает Yle.

«Россияне и лица с двойным гражданством, проживающие в Финляндии, создают ассоциацию для защиты своих интересов», — сказано в сообщении. Ее главная задача в том, чтобы добиться открытия восточной границы, отмечается в материале.

Ассоциация будет решать проблемы, которые возникают в условиях закрытия границы, сказано в сообщении. А также в результате решений правительства, ущемляющих права не только некоторых меньшинств, но и финнов, уточняется в материале.

С 15 декабря по 14 января Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией, пишет «Национальная служба новостей». Закрытие связано с миграционном потоком.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Россияне и жители Финляндии с двойным гражданством создают ассоциацию, добиваясь открытия границы с РФ. Об этом сообщает Yle. «Россияне и лица с двойным гражданством, проживающие в Финляндии, создают ассоциацию для защиты своих интересов», — сказано в сообщении. Ее главная задача в том, чтобы добиться открытия восточной границы, отмечается в материале. Ассоциация будет решать проблемы, которые возникают в условиях закрытия границы, сказано в сообщении. А также в результате решений правительства, ущемляющих права не только некоторых меньшинств, но и финнов, уточняется в материале. С 15 декабря по 14 января Финляндия закрыла все КПП на границе с Россией, пишет «Национальная служба новостей». Закрытие связано с миграционном потоком.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...