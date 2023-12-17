Пермский край присоединился к отправке одновременной гуманитарной помощи

18 декабря 2023 в 04:15 Размер текста - 17 +

Пермский край подготовил 1,5-тонный груз гуманитарной помощи Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Пермский край принял участие в отправке одновременного гуманитарного конвоя со всей России в новые регионы. Об этом сообщили в telegram-канале реготделения партии «Единая Россия». «Акция во всех регионах России состоялась через Zoom. Пермский край присоединился к отправке одновременной гуманитарной помощи со всей РФ. „Единая Россия“ в Прикамье подготовила 1,5-тонный груз, в составе которого есть новогодние подарки для военнослужащих, а также теплые вещи, медикаменты, средства личной гигиены», — сообщили в telegram-канале. Подарки подготовили совет ветеранов Индустриального района Перми, учащиеся пермской школы №65 и гимназии №4. Дети положили для участников специальной военной операции сладости, письма со словами поддержки и новогодние открытки. Также в груз вошли предметы из заявки одной воинской части: медикаменты, теплое нательное белье, матрасы, проволока, бензогенератор, домкрат и другое. Ранее жители Пермского края отправили в зону СВО два конвоя с гуманитарными грузами. Они собрали как необходимые и полезные вещи для пермских бойцов, так и литературу для жителей Северодонецка.

Пермский край принял участие в отправке одновременного гуманитарного конвоя со всей России в новые регионы. Об этом сообщили в telegram-канале реготделения партии «Единая Россия». «Акция во всех регионах России состоялась через Zoom. Пермский край присоединился к отправке одновременной гуманитарной помощи со всей РФ. „Единая Россия“ в Прикамье подготовила 1,5-тонный груз, в составе которого есть новогодние подарки для военнослужащих, а также теплые вещи, медикаменты, средства личной гигиены», — сообщили в telegram-канале. Подарки подготовили совет ветеранов Индустриального района Перми, учащиеся пермской школы №65 и гимназии №4. Дети положили для участников специальной военной операции сладости, письма со словами поддержки и новогодние открытки. Также в груз вошли предметы из заявки одной воинской части: медикаменты, теплое нательное белье, матрасы, проволока, бензогенератор, домкрат и другое. Ранее жители Пермского края отправили в зону СВО два конвоя с гуманитарными грузами. Они собрали как необходимые и полезные вещи для пермских бойцов, так и литературу для жителей Северодонецка.