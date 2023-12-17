17 декабря 2023
16 декабря 2023

Пермский край присоединился к отправке одновременной гуманитарной помощи

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Пермский край подготовил 1,5-тонный груз гуманитарной помощи Фото:
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Пермский край принял участие в отправке одновременного гуманитарного конвоя со всей России в новые регионы. Об этом сообщили в telegram-канале реготделения партии «Единая Россия».

«Акция во всех регионах России состоялась через Zoom. Пермский край присоединился к отправке одновременной гуманитарной помощи со всей РФ. „Единая Россия“ в Прикамье подготовила 1,5-тонный груз, в составе которого есть новогодние подарки для военнослужащих, а также теплые вещи, медикаменты, средства личной гигиены», — сообщили в telegram-канале.

Подарки подготовили совет ветеранов Индустриального района Перми, учащиеся пермской школы №65 и гимназии №4. Дети положили для участников специальной военной операции сладости, письма со словами поддержки и новогодние открытки. Также в груз вошли предметы из заявки одной воинской части: медикаменты, теплое нательное белье, матрасы, проволока, бензогенератор, домкрат и другое.

Ранее жители Пермского края отправили в зону СВО два конвоя с гуманитарными грузами. Они собрали как необходимые и полезные вещи для пермских бойцов, так и литературу для жителей Северодонецка.

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Пермский край принял участие в отправке одновременного гуманитарного конвоя со всей России в новые регионы. Об этом сообщили в telegram-канале реготделения партии «Единая Россия». «Акция во всех регионах России состоялась через Zoom. Пермский край присоединился к отправке одновременной гуманитарной помощи со всей РФ. „Единая Россия“ в Прикамье подготовила 1,5-тонный груз, в составе которого есть новогодние подарки для военнослужащих, а также теплые вещи, медикаменты, средства личной гигиены», — сообщили в telegram-канале. Подарки подготовили совет ветеранов Индустриального района Перми, учащиеся пермской школы №65 и гимназии №4. Дети положили для участников специальной военной операции сладости, письма со словами поддержки и новогодние открытки. Также в груз вошли предметы из заявки одной воинской части: медикаменты, теплое нательное белье, матрасы, проволока, бензогенератор, домкрат и другое. Ранее жители Пермского края отправили в зону СВО два конвоя с гуманитарными грузами. Они собрали как необходимые и полезные вещи для пермских бойцов, так и литературу для жителей Северодонецка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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