Комитет Госдумы выступил против запрета на аборты в частных клиниках

18 декабря 2023 в 07:43 Размер текста - 17 +

Комитет здоровья Госдумы выступил за сохранение частным клиникам проводить аборты, передают «Ведомости» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Комитет Госдумы по охране здоровья пришел к выводу, что россиянам нужно оставить возможность выбирать медицинскую организацию для совершения аборта. Соответствующее письмо было направлено в адрес спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. «Комитет Госдумы по охране здоровья, проанализировав позиции Минздрава, Росздравнадзора и общественных организаций, пришел к выводу о необходимости сохранения права выбора гражданином РФ врача и медицинской организации для искусственного прерывания беременности», — передают «Ведомости». Соответствующий документ имеется в распоряжении издания. Тем не менее в Госдуме считают, что необходимо акцентировать внимание на доабортном консультировании граждан. В 2022 году только 23% женщин проходили данную консультацию перед искусственным прерыванием беременности. Из документа также следует, что необходимо усилить контроль над работой частных клиник. Несколько дней назад депутаты законодательного собрания Нижегородской области внесли в Госдуму законопроект о запрете абортов в частных клиниках. В России на правительственном уровне уже несколько месяцев ведутся разговоры о сокращении количества абортов в стране. В ходе прямой линии с гражданами президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что все решения в данной связи нужно принимать аккуратно, передает телеканал 360. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что за последние пять лет число абортов в России снизилось на 25%, сообщает «Национальная служба новостей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Комитет Госдумы по охране здоровья пришел к выводу, что россиянам нужно оставить возможность выбирать медицинскую организацию для совершения аборта. Соответствующее письмо было направлено в адрес спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина. «Комитет Госдумы по охране здоровья, проанализировав позиции Минздрава, Росздравнадзора и общественных организаций, пришел к выводу о необходимости сохранения права выбора гражданином РФ врача и медицинской организации для искусственного прерывания беременности», — передают «Ведомости». Соответствующий документ имеется в распоряжении издания. Тем не менее в Госдуме считают, что необходимо акцентировать внимание на доабортном консультировании граждан. В 2022 году только 23% женщин проходили данную консультацию перед искусственным прерыванием беременности. Из документа также следует, что необходимо усилить контроль над работой частных клиник. Несколько дней назад депутаты законодательного собрания Нижегородской области внесли в Госдуму законопроект о запрете абортов в частных клиниках. В России на правительственном уровне уже несколько месяцев ведутся разговоры о сокращении количества абортов в стране. В ходе прямой линии с гражданами президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что все решения в данной связи нужно принимать аккуратно, передает телеканал 360. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что за последние пять лет число абортов в России снизилось на 25%, сообщает «Национальная служба новостей».