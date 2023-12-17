17 декабря 2023

СК арестовал имущество экс-замначальника челябинского Ростехнадзора на 50 млн

© Служба новостей «URA.RU»
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Силовики арестовали имущество экс-замначальника челябинского Ростехнадзора на 50 млн Фото:

Следователи СК России арестовали имущество бывшего заместителя начальника межрегионального отдела по госстроительному надзору Уральского управления Ростехнадзора Дмитрия Горбачева на сумму свыше 50 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.

«В Челябинской области направлено в суд уголовное дело по обвинению должностного лица в превышении полномочий и получении взятки. Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска следователями СК России наложен арест на расчетные счета и имущество обвиняемого на сумму более 50 млн рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, с 30 сентября по 30 ноября 2019 года обвиняемый получил от гендиректора одной из компаний взятку в размере полмиллиона рублей. Деньги были переданы через посредника. За эту сумму он должен был выписать положительное заключение о соответствии объекта капстроительства после проверки итога работ на федеральной трассе. Однако работы на участке реконструкции на сумму более 54 млн рублей остались не выполнены.

Горбачева задержали в марте сотрудники УФСБ по Челябинской области. Ранее URA.RU сообщали, что по данному факту возбуждены два уголовных дела, предусмотренных пунктом «в» частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

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Следователи СК России арестовали имущество бывшего заместителя начальника межрегионального отдела по госстроительному надзору Уральского управления Ростехнадзора Дмитрия Горбачева на сумму свыше 50 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области. «В Челябинской области направлено в суд уголовное дело по обвинению должностного лица в превышении полномочий и получении взятки. Для обеспечения исполнения приговора в части гражданского иска следователями СК России наложен арест на расчетные счета и имущество обвиняемого на сумму более 50 млн рублей», — уточнили в пресс-службе ведомства. По версии следствия, с 30 сентября по 30 ноября 2019 года обвиняемый получил от гендиректора одной из компаний взятку в размере полмиллиона рублей. Деньги были переданы через посредника. За эту сумму он должен был выписать положительное заключение о соответствии объекта капстроительства после проверки итога работ на федеральной трассе. Однако работы на участке реконструкции на сумму более 54 млн рублей остались не выполнены. Горбачева задержали в марте сотрудники УФСБ по Челябинской области. Ранее URA.RU сообщали, что по данному факту возбуждены два уголовных дела, предусмотренных пунктом «в» частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере) и частью 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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