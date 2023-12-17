17 декабря 2023

Екатеринбуржец, нашедший младенца в снегу, уже спасал жизнь человеку

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Оборудование для выхаживания новорожденных от УОМЗ. Екатеринбург, уомз, пупс, открытая реанимационная система opc bono, кукла младенца, выхаживание новорожденных
Екатеринбуржцу дважды довелось спасти людям жизнь Фото:

Екатеринбуржец Олег, который нашел новорожденного ребенка, выброшенного матерью из окна в мешке в сугроб, уже спасал однажды жизнь человеку. Об этом URA.RU рассказала его подруга Виктория.

«Года четыре назад Олег ехал по трассе, где случилось ДТП. Он остановился, заметил, что там серьезно пострадали люди. У одного из них была пробита артерия на шее, хлестала кровь. Олег сумел оказать ему первую помощь, остановил кровотечение. Этот человек выжил», — рассказала Виктория.

Ребята не называют своих фамилий из скромности, хотя малыш не погиб только благодаря им. В ночь с 14 на 15 декабря Олег парковал машину во дворе на улице Краснофлотцев, когда услышал странный писк. Присмотревшись, он обнаружил черный полиэтиленовый пакет в снегу под окном. Внутри лежал ребенок.

Мужчина связался с подругой по телефону и вызвал экстренные службы. Выяснилось, что младенца родила 20-летняя жительница Верхнего Уфалея, которая снимает в Екатеринбурге квартиру. Она заявила, что ее изнасиловали, а о беременности своей якобы не знала. Родив дома ребенка, она выбросила его в окно.

В данный момент за жизнь мальчика борются врачи. Как сообщал свердловский минздрав, его состояние тяжелое, но стабильное. Свердловским управлением СКР возбуждено уголовное дело.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбуржец Олег, который нашел новорожденного ребенка, выброшенного матерью из окна в мешке в сугроб, уже спасал однажды жизнь человеку. Об этом URA.RU рассказала его подруга Виктория. «Года четыре назад Олег ехал по трассе, где случилось ДТП. Он остановился, заметил, что там серьезно пострадали люди. У одного из них была пробита артерия на шее, хлестала кровь. Олег сумел оказать ему первую помощь, остановил кровотечение. Этот человек выжил», — рассказала Виктория. Ребята не называют своих фамилий из скромности, хотя малыш не погиб только благодаря им. В ночь с 14 на 15 декабря Олег парковал машину во дворе на улице Краснофлотцев, когда услышал странный писк. Присмотревшись, он обнаружил черный полиэтиленовый пакет в снегу под окном. Внутри лежал ребенок. Мужчина связался с подругой по телефону и вызвал экстренные службы. Выяснилось, что младенца родила 20-летняя жительница Верхнего Уфалея, которая снимает в Екатеринбурге квартиру. Она заявила, что ее изнасиловали, а о беременности своей якобы не знала. Родив дома ребенка, она выбросила его в окно. В данный момент за жизнь мальчика борются врачи. Как сообщал свердловский минздрав, его состояние тяжелое, но стабильное. Свердловским управлением СКР возбуждено уголовное дело.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...