Екатеринбуржец, нашедший младенца в снегу, уже спасал жизнь человеку

18 декабря 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

Екатеринбуржцу дважды довелось спасти людям жизнь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Екатеринбуржец Олег, который нашел новорожденного ребенка, выброшенного матерью из окна в мешке в сугроб, уже спасал однажды жизнь человеку. Об этом URA.RU рассказала его подруга Виктория. «Года четыре назад Олег ехал по трассе, где случилось ДТП. Он остановился, заметил, что там серьезно пострадали люди. У одного из них была пробита артерия на шее, хлестала кровь. Олег сумел оказать ему первую помощь, остановил кровотечение. Этот человек выжил», — рассказала Виктория. Ребята не называют своих фамилий из скромности, хотя малыш не погиб только благодаря им. В ночь с 14 на 15 декабря Олег парковал машину во дворе на улице Краснофлотцев, когда услышал странный писк. Присмотревшись, он обнаружил черный полиэтиленовый пакет в снегу под окном. Внутри лежал ребенок. Мужчина связался с подругой по телефону и вызвал экстренные службы. Выяснилось, что младенца родила 20-летняя жительница Верхнего Уфалея, которая снимает в Екатеринбурге квартиру. Она заявила, что ее изнасиловали, а о беременности своей якобы не знала. Родив дома ребенка, она выбросила его в окно. В данный момент за жизнь мальчика борются врачи. Как сообщал свердловский минздрав, его состояние тяжелое, но стабильное. Свердловским управлением СКР возбуждено уголовное дело.

Екатеринбуржец Олег, который нашел новорожденного ребенка, выброшенного матерью из окна в мешке в сугроб, уже спасал однажды жизнь человеку. Об этом URA.RU рассказала его подруга Виктория. «Года четыре назад Олег ехал по трассе, где случилось ДТП. Он остановился, заметил, что там серьезно пострадали люди. У одного из них была пробита артерия на шее, хлестала кровь. Олег сумел оказать ему первую помощь, остановил кровотечение. Этот человек выжил», — рассказала Виктория. Ребята не называют своих фамилий из скромности, хотя малыш не погиб только благодаря им. В ночь с 14 на 15 декабря Олег парковал машину во дворе на улице Краснофлотцев, когда услышал странный писк. Присмотревшись, он обнаружил черный полиэтиленовый пакет в снегу под окном. Внутри лежал ребенок. Мужчина связался с подругой по телефону и вызвал экстренные службы. Выяснилось, что младенца родила 20-летняя жительница Верхнего Уфалея, которая снимает в Екатеринбурге квартиру. Она заявила, что ее изнасиловали, а о беременности своей якобы не знала. Родив дома ребенка, она выбросила его в окно. В данный момент за жизнь мальчика борются врачи. Как сообщал свердловский минздрав, его состояние тяжелое, но стабильное. Свердловским управлением СКР возбуждено уголовное дело.