Екатеринбуржец, нашедший младенца в снегу, уже спасал жизнь человеку

Екатеринбуржец Олег, который нашел новорожденного ребенка, выброшенного матерью из окна в мешке в сугроб, уже спасал однажды жизнь человеку. Об этом URA.RU рассказала его подруга Виктория.
«Года четыре назад Олег ехал по трассе, где случилось ДТП. Он остановился, заметил, что там серьезно пострадали люди. У одного из них была пробита артерия на шее, хлестала кровь. Олег сумел оказать ему первую помощь, остановил кровотечение. Этот человек выжил», — рассказала Виктория.
Ребята не называют своих фамилий из скромности, хотя малыш не погиб только благодаря им. В ночь с 14 на 15 декабря Олег парковал машину во дворе на улице Краснофлотцев, когда услышал странный писк. Присмотревшись, он обнаружил черный полиэтиленовый пакет в снегу под окном. Внутри лежал ребенок.
Мужчина связался с подругой по телефону и вызвал экстренные службы. Выяснилось, что младенца родила 20-летняя жительница Верхнего Уфалея, которая снимает в Екатеринбурге квартиру. Она заявила, что ее изнасиловали, а о беременности своей якобы не знала. Родив дома ребенка, она выбросила его в окно.
В данный момент за жизнь мальчика борются врачи. Как сообщал свердловский минздрав, его состояние тяжелое, но стабильное. Свердловским управлением СКР возбуждено уголовное дело.
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