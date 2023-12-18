Депздрав Москвы опроверг информацию об очередях из скорых у больниц

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Торжественная церемония передачи машин скорой медицинской помощи на Площади 1905 года. Екатеринбург, медицина, здравоохранение, неотложная помощь, машина скорой помощи, машина скорой медицинской помощи, неотложная медпомощь, скорая помошь
В Депздраве Москвы сообщили, что до 23 машин может находиться на территории больницы Фото:

Ситуация со скоплением машин скорой помощи у больниц считается штатной. Об этом сообщили в Депздраве Москвы. По заявлению ведомства, на территории больницы может находиться до 23 машин скорой помощи.

«Нахождение на территории одновременно до 24 машин является стандартной практикой в часы пиковой нагрузки и не является очередью или нештатной ситуацией», — заявили в ведомстве, слова приводит РБК. Отмечается, что во время осмотра и регистрации пациента, машина ждет врача. В этот промежуток к каждому боксу может подъехать следующее авто с пациентом.

В департаменте подчеркнули, что было разрешено нахождение 23 карет скорой помощи на территории ИКБ № 1 в течение получаса. В ИКБ № 2 на прием больных работают 11 боксов, поэтому присутствие десяти машин на территории больницы является абсолютно штатной ситуацией.

Ранее сообщалось, что в Москве начали массово госпитализировать больных пневмонией. Очереди из скорых выстроились в Инфекционных больницах №1 и №2.

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Ситуация со скоплением машин скорой помощи у больниц считается штатной. Об этом сообщили в Депздраве Москвы. По заявлению ведомства, на территории больницы может находиться до 23 машин скорой помощи. «Нахождение на территории одновременно до 24 машин является стандартной практикой в часы пиковой нагрузки и не является очередью или нештатной ситуацией», — заявили в ведомстве, слова приводит РБК. Отмечается, что во время осмотра и регистрации пациента, машина ждет врача. В этот промежуток к каждому боксу может подъехать следующее авто с пациентом. В департаменте подчеркнули, что было разрешено нахождение 23 карет скорой помощи на территории ИКБ № 1 в течение получаса. В ИКБ № 2 на прием больных работают 11 боксов, поэтому присутствие десяти машин на территории больницы является абсолютно штатной ситуацией. Ранее сообщалось, что в Москве начали массово госпитализировать больных пневмонией. Очереди из скорых выстроились в Инфекционных больницах №1 и №2.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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