Депздрав Москвы опроверг информацию об очередях из скорых у больниц

Ситуация со скоплением машин скорой помощи у больниц считается штатной. Об этом сообщили в Депздраве Москвы. По заявлению ведомства, на территории больницы может находиться до 23 машин скорой помощи.
«Нахождение на территории одновременно до 24 машин является стандартной практикой в часы пиковой нагрузки и не является очередью или нештатной ситуацией», — заявили в ведомстве, слова приводит РБК. Отмечается, что во время осмотра и регистрации пациента, машина ждет врача. В этот промежуток к каждому боксу может подъехать следующее авто с пациентом.
В департаменте подчеркнули, что было разрешено нахождение 23 карет скорой помощи на территории ИКБ № 1 в течение получаса. В ИКБ № 2 на прием больных работают 11 боксов, поэтому присутствие десяти машин на территории больницы является абсолютно штатной ситуацией.
Ранее сообщалось, что в Москве начали массово госпитализировать больных пневмонией. Очереди из скорых выстроились в Инфекционных больницах №1 и №2.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.