Роспотребнадзор принял решение по новым ограничениям в связи с коронавирусом

Коронавирус на данный момент не требует жестких и обязательных мер ограничения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Ковид легкий — наверное, нет, ковид, который не требует мер ограничения, — это да, вынужденных и обязательных», — заявила Попова в эфире радио «Комсомольская правда». По ее словам, есть все средства для лечения и определенные средства профилактики.
Ранее в Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в Москве замедлился, передает «Национальная служба новостей». Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в РФ Минздрав согласовал обновление состава вакцины «Спутник Лайт» для борьбы с COVID-19.
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