Роспотребнадзор принял решение по новым ограничениям в связи с коронавирусом

Глава Роспотребнадзора Попова: ограничения в связи с COVID-19 не требуются
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Анна Попова отметила, что есть все средства для лечения коронавирусом Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Коронавирус на данный момент не требует жестких и обязательных мер ограничения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Ковид легкий — наверное, нет, ковид, который не требует мер ограничения, — это да, вынужденных и обязательных», — заявила Попова в эфире радио «Комсомольская правда». По ее словам, есть все средства для лечения и определенные средства профилактики.

Ранее в Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в Москве замедлился, передает «Национальная служба новостей». Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в РФ Минздрав согласовал обновление состава вакцины «Спутник Лайт» для борьбы с COVID-19.

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Коронавирус на данный момент не требует жестких и обязательных мер ограничения. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Ковид легкий — наверное, нет, ковид, который не требует мер ограничения, — это да, вынужденных и обязательных», — заявила Попова в эфире радио «Комсомольская правда». По ее словам, есть все средства для лечения и определенные средства профилактики. Ранее в Департаменте здравоохранения Москвы сообщили, что рост заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в Москве замедлился, передает «Национальная служба новостей». Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в РФ Минздрав согласовал обновление состава вакцины «Спутник Лайт» для борьбы с COVID-19.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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