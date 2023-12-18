Директора свердловского центра, где умер 14-летний боксер, вызвали на допрос

Директора первоуральского центра развития детей и молодежи (ЦРДМ), где погиб юный боксер, Анастасию Евдокимову вызвали на допрос в Следственный комитет. Об этом женщина рассказала корреспонденту URA.RU.
«Сегодня я еду в СК, будет официальный допрос», — сказала Евдокимова. Ее заместитель тоже поедет к следователям. С собой они взяли заверенную документацию. Ее содержимое Евдокимова раскрывать не стала. В случившемся ее не обвиняют. В СК по Свердловской области воздержались от комментариев по теме.
ЧП произошло на минувших выходных. 14-летний воспитанник ЦРДМ скончался после спарринга. Трагический момент попал на видео. По мнению олимпийского чемпиона Егора Мехонцева, причиной смерти мальчика мог стать роковой удар в голову.
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