Директора свердловского центра, где умер 14-летний боксер, вызвали на допрос

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Начальницу учреждения пока ни в чем не обвиняют
Начальницу учреждения пока ни в чем не обвиняют Фото:

Директора первоуральского центра развития детей и молодежи (ЦРДМ), где погиб юный боксер, Анастасию Евдокимову вызвали на допрос в Следственный комитет. Об этом женщина рассказала корреспонденту URA.RU.

«Сегодня я еду в СК, будет официальный допрос», — сказала Евдокимова. Ее заместитель тоже поедет к следователям. С собой они взяли заверенную документацию. Ее содержимое Евдокимова раскрывать не стала. В случившемся ее не обвиняют. В СК по Свердловской области воздержались от комментариев по теме.

ЧП произошло на минувших выходных. 14-летний воспитанник ЦРДМ скончался после спарринга. Трагический момент попал на видео. По мнению олимпийского чемпиона Егора Мехонцева, причиной смерти мальчика мог стать роковой удар в голову.

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Директора первоуральского центра развития детей и молодежи (ЦРДМ), где погиб юный боксер, Анастасию Евдокимову вызвали на допрос в Следственный комитет. Об этом женщина рассказала корреспонденту URA.RU. «Сегодня я еду в СК, будет официальный допрос», — сказала Евдокимова. Ее заместитель тоже поедет к следователям. С собой они взяли заверенную документацию. Ее содержимое Евдокимова раскрывать не стала. В случившемся ее не обвиняют. В СК по Свердловской области воздержались от комментариев по теме. ЧП произошло на минувших выходных. 14-летний воспитанник ЦРДМ скончался после спарринга. Трагический момент попал на видео. По мнению олимпийского чемпиона Егора Мехонцева, причиной смерти мальчика мог стать роковой удар в голову.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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