Суд заставил застройщика челябинского поселка включить отсутствующую месяц воду

Воду отключили после отказа челябинской семьи пользоваться услугами управляющей компании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд Сосновского района (Челябинская область) заставил управляющую компанию «Служба эксплуатации» застройщика возобновить водоснабжение дома семьи Жеребиных в поселке «Европейский», которое отсутствовало месяц, с 20 ноября. Как следует из определения, данный шаг станет мерой по обеспечению рассматриваемого в суде спора.

«Принять меры по обеспечению иска в виде возложения на ООО „Служба эксплуатации“ (УК — прим. URA.RU) обязанности осуществить подключение инженерных сетей жилого дома к водопроводной сети микрорайона „Европейский“. Обеспечить бесперебойное холодное водоснабжение дома по указанному адресу. Определение обратить к немедленному исполнению», — заявлено в определении суда.

Иск подан 5 декабря. Жеребины потребовали дать им воду, которая пропала сразу, как только семья отказалась от услуг управляющей компании. Жителей не устроила работа коммунальщиков, связанных с застройщиком микрорайона, компанией «Мегастрой». После направленного в адрес УК письма о расторжении договора семью перестали пускать на автомобиле к своему дому. В результате родители с маленьким ребенком вынуждены были несколько часов провести на морозе. В конфликт вмешались правоохранительные органы: полиция, прокуратура и СКР.

Сразу же после вынесенного определения Наталья Жеребина потребовала от «Службы эксплуатации» восстановить в течение суток водоснабжение. В противном случае семья намерена обратиться к помощи судебных приставов.

При подготовке материала URA.RU обратилось за комментарием к директору УК Аделине Гашковой. Руководитель подняла трубку, однако, узнав, кто звонит, сбросила вызов.