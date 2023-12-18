Бывший вице-мэр Чебаркуля Сафонов с девятого раза не смог выйти из колонии

18 декабря 2023 в 17:41 Размер текста - 17 +

Алексей Сафонов продолжит отбывать свой девятилетний срок в колонии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Бывший вице-мэр Чебаркуля (Челябинская область) Алексей Сафонов, осужденный на девять лет за дачу и получение взяток, в очередной раз не смог выйти из колонии. Эта попытка стала девятой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, решение об отказе бывшему чиновнику в замене неотбытой части наказания исправительными работами оставили в силе. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката, действующего в интересах Алексея Сафонова, на постановление Кыштымского городского суда от 27 сентября. Жалоба была оставлена без удовлетворения, судебный акт городского суда — без изменения. Данным постановлением суд первой инстанции отказал в удовлетворении ходатайства адвоката о замене Сафонову неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания — исправительными работами», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Это уже девятая неудачная попытка бывшего вице-мэра покинуть колонию. До этого он четыре раза просил заменить неотбытую часть наказания исправительными работами. Однако во всех случаях получал отказ. Основанием для этого стал непогашенный долг. Сафонова задержали зимой 2015 года при попытке передать взятку региональному уполномоченному в сфере ЖКХ Анатолию Вершинину. При этом омбудсмен сам сдал чиновника полиции. В ходе следствия в деле Сафонова появилась еще одна коррупционная статья. В этот раз уже о получении взяток. Суд над Сафоновым длился несколько лет. По его итогам, он получил наказание в виде девяти лет колонии строгого режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший вице-мэр Чебаркуля (Челябинская область) Алексей Сафонов, осужденный на девять лет за дачу и получение взяток, в очередной раз не смог выйти из колонии. Эта попытка стала девятой. Как сообщили URA.RU в пресс-службе областного суда, решение об отказе бывшему чиновнику в замене неотбытой части наказания исправительными работами оставили в силе. «Суд рассмотрел в апелляционном порядке жалобу адвоката, действующего в интересах Алексея Сафонова, на постановление Кыштымского городского суда от 27 сентября. Жалоба была оставлена без удовлетворения, судебный акт городского суда — без изменения. Данным постановлением суд первой инстанции отказал в удовлетворении ходатайства адвоката о замене Сафонову неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания — исправительными работами», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Это уже девятая неудачная попытка бывшего вице-мэра покинуть колонию. До этого он четыре раза просил заменить неотбытую часть наказания исправительными работами. Однако во всех случаях получал отказ. Основанием для этого стал непогашенный долг. Сафонова задержали зимой 2015 года при попытке передать взятку региональному уполномоченному в сфере ЖКХ Анатолию Вершинину. При этом омбудсмен сам сдал чиновника полиции. В ходе следствия в деле Сафонова появилась еще одна коррупционная статья. В этот раз уже о получении взяток. Суд над Сафоновым длился несколько лет. По его итогам, он получил наказание в виде девяти лет колонии строгого режима.