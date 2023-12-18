Происшествия Из РФ выдворили 22 участника драки с полицией у «Садовода» 18 декабря 2023 в 19:00 Размер текста - 17 + Административный арест получил 51 участник Фото: Владимир Андреев © URA.RU Люблинский суд Москвы принял решение о депортации из РФ 22 участников конфликта с полицейским у рынка «Садовод». Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Двадцать два человека признаны виновными в совершении преступления <…> отправлены в центр временного содержания иностранных граждан», — сообщили в суде, слова передает РИА Новости. Отмечается, что 51 участник драки получил административный арест на разные сроки из-за невыполнения требований сотрудника полиции. Ранее, 16 декабря, задержали более 80 человек за стычку полицейских с мигрантами на рынке «Садовод» в Москве, передает «Национальная служба новостей». Конфликт начался с того, что нарушитель отказался показывать документы сотруднику полиции. Депутат Госдумы Анатолий Выборный сообщил, что введение геномной регистрации позволит сократить преступность среди мигрантов. Люблинский суд Москвы принял решение о депортации из РФ 22 участников конфликта с полицейским у рынка «Садовод». Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Двадцать два человека признаны виновными в совершении преступления <…> отправлены в центр временного содержания иностранных граждан», — сообщили в суде, слова передает РИА Новости. Отмечается, что 51 участник драки получил административный арест на разные сроки из-за невыполнения требований сотрудника полиции. Ранее, 16 декабря, задержали более 80 человек за стычку полицейских с мигрантами на рынке «Садовод» в Москве, передает «Национальная служба новостей». Конфликт начался с того, что нарушитель отказался показывать документы сотруднику полиции. Депутат Госдумы Анатолий Выборный сообщил, что введение геномной регистрации позволит сократить преступность среди мигрантов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям