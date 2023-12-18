Из РФ выдворили 22 участника драки с полицией у «Садовода»

Люблинский суд Москвы принял решение о депортации из РФ 22 участников конфликта с полицейским у рынка «Садовод». Об этом сообщили в пресс-службе суда.
«Двадцать два человека признаны виновными в совершении преступления <…> отправлены в центр временного содержания иностранных граждан», — сообщили в суде, слова передает РИА Новости. Отмечается, что 51 участник драки получил административный арест на разные сроки из-за невыполнения требований сотрудника полиции.
Ранее, 16 декабря, задержали более 80 человек за стычку полицейских с мигрантами на рынке «Садовод» в Москве, передает «Национальная служба новостей». Конфликт начался с того, что нарушитель отказался показывать документы сотруднику полиции. Депутат Госдумы Анатолий Выборный сообщил, что введение геномной регистрации позволит сократить преступность среди мигрантов.
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