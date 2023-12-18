Из РФ выдворили 22 участника драки с полицией у «Садовода»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Шереметьево, терминал "B". Москва, аэропорт, зал ожидания, багаж, аэродром, чемодан, шереметьево, отдых, туристы, туризм, путешествие, терминал B, перелет, терминал б
Административный арест получил 51 участник Фото:

Люблинский суд Москвы принял решение о депортации из РФ 22 участников конфликта с полицейским у рынка «Садовод». Об этом сообщили в пресс-службе суда.

«Двадцать два человека признаны виновными в совершении преступления <…> отправлены в центр временного содержания иностранных граждан», — сообщили в суде, слова передает РИА Новости. Отмечается, что 51 участник драки получил административный арест на разные сроки из-за невыполнения требований сотрудника полиции.

Ранее, 16 декабря, задержали более 80 человек за стычку полицейских с мигрантами на рынке «Садовод» в Москве, передает «Национальная служба новостей». Конфликт начался с того, что нарушитель отказался показывать документы сотруднику полиции. Депутат Госдумы Анатолий Выборный сообщил, что введение геномной регистрации позволит сократить преступность среди мигрантов.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Люблинский суд Москвы принял решение о депортации из РФ 22 участников конфликта с полицейским у рынка «Садовод». Об этом сообщили в пресс-службе суда. «Двадцать два человека признаны виновными в совершении преступления <…> отправлены в центр временного содержания иностранных граждан», — сообщили в суде, слова передает РИА Новости. Отмечается, что 51 участник драки получил административный арест на разные сроки из-за невыполнения требований сотрудника полиции. Ранее, 16 декабря, задержали более 80 человек за стычку полицейских с мигрантами на рынке «Садовод» в Москве, передает «Национальная служба новостей». Конфликт начался с того, что нарушитель отказался показывать документы сотруднику полиции. Депутат Госдумы Анатолий Выборный сообщил, что введение геномной регистрации позволит сократить преступность среди мигрантов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...