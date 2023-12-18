Губернатор Артюхов сделал пять новогодних подарков для маленьких северян

18 декабря 2023 в 23:08 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов передал спортивный инвентарь юным ямальцам Фото: Илья Московец © URA.RU Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов передал новогодние подарки пятерым юным спортсменам в рамках акции «Теплый день». Ямальцы получат от губернатора спортивный инвентарь. Об этом сообщило правительство региона. «Губернатор Ямала тоже принял участие в акции и сделал подарки пятерым юным спортсменам. Ребята получат боксерскую грушу и перчатки, экипировку для тхэквондо, велосипед, баскетбольный мяч и форму. Каждому из них губернатор подписал открытку с новогодними пожеланиями», — указано на сайте правительства ЯНАО. По словам представителей правительства, 1200 желаний для детей и пожилых людей исполнили ямальцы. Все подарки будут доставлены получателям до 30 декабря. «Теплый день» — это ежегодная новогодняя благотворительная акция на территории всех 13 муниципальных образованиях ЯНАО с 2014 года. Акция предполагает добровольное приобретение и передачу подарка к Новому году для детей и пожилых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. К ней уже присоединились предприниматели, школьные классы, общественно-политические и молодежные объединения, некоммерческие и добровольческие организации региона.

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов передал новогодние подарки пятерым юным спортсменам в рамках акции «Теплый день». Ямальцы получат от губернатора спортивный инвентарь. Об этом сообщило правительство региона. «Губернатор Ямала тоже принял участие в акции и сделал подарки пятерым юным спортсменам. Ребята получат боксерскую грушу и перчатки, экипировку для тхэквондо, велосипед, баскетбольный мяч и форму. Каждому из них губернатор подписал открытку с новогодними пожеланиями», — указано на сайте правительства ЯНАО. По словам представителей правительства, 1200 желаний для детей и пожилых людей исполнили ямальцы. Все подарки будут доставлены получателям до 30 декабря. «Теплый день» — это ежегодная новогодняя благотворительная акция на территории всех 13 муниципальных образованиях ЯНАО с 2014 года. Акция предполагает добровольное приобретение и передачу подарка к Новому году для детей и пожилых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. К ней уже присоединились предприниматели, школьные классы, общественно-политические и молодежные объединения, некоммерческие и добровольческие организации региона.